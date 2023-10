PS5 'Slim' já tem data de lançamento? Veja preço e novidades do console

O PlayStation 5 ( PS5 ) vai ganhar uma nova versão em breve, uma espécie de PS5 "Slim", segundo um anúncio da Sony no PlayStation Blog. O novo modelo traz diferenças no design, tamanho, armazenamento e conta com um leitor de mídia destacável que pode ser comprado separadamente, caso o usuário faça upgrade em sua edição digital do console.

A Sony, no entanto, não está usando a nomenclatura "Slim", e este novo modelo irá substituir por completo o PlayStation 5 (PS5) tradicional quando os estoques atuais do console acabarem, a exemplo do que aconteceu com o PlayStation 4 (PS4). Veja, a seguir, mais detalhes sobre a nova versão do console de última geração da Sony.

O PlayStation 5 "Slim" chegará nos Estados Unidos em novembro, mas ainda não tem data definida para o Brasil — Foto: Reprodução/PlayStation Blog

👉 Quais os melhores jogos do Homem-Aranha? Opine no Fórum do TechTudo

Qual a data de lançamento?

Por ora, a Sony ainda não anunciou uma data de lançamento oficial. No anúncio, a marca revelou que o console chegará em novembro nos Estados Unidos e continuará a ser lançado no resto do mundo nos meses seguintes, sem especificar um dia. Portanto, não há informações sobre quando o PS5 "Slim" chega ao Brasil, por exemplo.

Além disso, a postagem no PlayStation Blog lista preços para regiões como Europa, Reino Unido e Japão - também sem datas. Um insider da indústria, conhecido por vazar antecipadamente os jogos da PS Plus, de apelido Billbil-kun, afirmou que o PS5 "Slim" chega aos EUA em 10 de novembro, com um pacote antecipado que acompanha Marvel's Spider-Man 2 em 8 de novembro.

Duas versões diferentes

Assim como o modelo atual do PlayStation 5, o PS5 "Slim" terá duas versões: uma edição padrão com leitor de Blu-ray e uma edição digital sem leitor. A edição digital é mais barata e mais leve, mas conta com o mesmo hardware do videogame tradicional.

A grande diferença do novo PS5 é que usuários que optarem por adquirir a edição digital não ficarão mais limitados permanentemente por sua decisão. Se em algum momento decidirem rodar mídia física, os jogadores poderão adquirir o leitor separadamente. É sempre bom lembrar que os games funcionam da mesma maneira em todos os modelos.

Assim como o modelo atual o PlayStation 5 "Slim" tem uma edição padrão com leitor Blu-ray e uma edição digital sem leitor — Foto: Reprodução/PlayStation

E o leitor destacável?

Provavelmente a maior novidade do novo "PS5 Slim", seu leitor destacável permite fazer upgrade da edição digital para rodar jogos de PS4 ou PS5 em mídia física. O leitor pode ser encaixado facilmente no lugar de uma das placas inferiores do console. É provável que que usuários do modelo padrão também possam remover o leitor de seu console para levar para a casa de amigos que tenham a edição digital ou até mesmo emprestá-lo. O leitor Ultra HD Blu-ray do PS5 será vendido separadamente por US$ 79,99 (em torno de R$ 404).

A maior novidade do PlayStation 5 "Slim" é que o leitor de Blu-Ray pode ser destacado e comprado separadamente no caso do modelo digital — Foto: Reprodução/PlayStation Blog

O preço do PS5 vai mudar?

Depende. Nos Estados Unidos, o novo PS5 "Slim" custará, em sua edição padrão, US$ 499,99 (em torno de R$ 2.526 sem considerar impostos), enquanto a versão digital sairá a US$ 449,99 (por volta de R$ 2.273). Enquanto o preço da edição tradicional é o mesmo do PS5 atual, a versão digital é US$ 50 mais cara que a edição digital do PS5 atual, disponível por US$ 399,99 (aproximadamente R$ 2.021). No momento, não há valores oficiais confirmados para o Brasil. Uma postagem no PlayStation Blog, no dia 10 de outubro, afirmava que o preço seria "confirmado em breve".

O PlayStation 5 "Slim" por enquanto não tem preço confirmado no Brasil — Foto: Reprodução/PlayStation Blog

O PS5 'Slim' é de fato menor?

Sim. As dimensões do PS5 "Slim" são um pouco menores que os do modelo atual, representando uma redução de 30% no volume e 18% no peso (a versão digital é ainda mais leve, com 24% a menos). O design do console está um pouco diferente, com linhas menores, enquanto ainda mantém o conceito inicial de lançamento. Os painéis laterais foram substituídos por 4 placas, 2 lustrosas superiores e 2 foscas inferiores. Uma curiosidade é que agora o console pode ficar deitado e há uma base que acompanha o videogame, mas, para manter-se em pé, é necessário comprar outra base, vertical, vendida separadamente por US$ 29,99 (por volta de R$ 151).

PlayStation 5 x PS5 "Slim": dimensões e peso Dimensões Peso PlayStation 5 padrão 390 x 104 x 260 mm 4,5 kg PlayStation 5 digital 390 x 92 x 260 mm 3,9 kg PS5 "Slim" padrão 358 × 96 × 216 mm 3,2 kg PS5 "Slim" digital 358 × 80 × 216 mm 2,6 kg

PS5 terá mais armazenamento?

Sim, a última mudança no PS5 é justamente uma pequena diferença no armazenamento. Enquanto os modelos atuais de PlayStation 5, tanto padrão quanto digital, contam com 825 GB de armazenamento SSD, o PS5 "Slim" vai chegar com 1 TB para baixar seus jogos. O SSD ainda é o mesmo modelo de disco sólido de alta velocidade da Sony e a empresa já confirmou que ainda será possível expandir o armazenamento assim como no modelo atual. Basta que seja um SSD PCIe Gen4 com velocidade de leitura de 5.500 MB/s.