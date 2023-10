Quando é a Black Friday 2023? Veja data e tudo sobre o dia de ofertas

A Black Friday 2023 acontece na última sexta-feira do mês de novembro, no dia 24. A data costuma ser bastante aguardada pelos consumidores, já que promete reunir promoções para diversas categorias de produtos, como celulares , eletrodomésticos, artigos de informática , videogames e muito mais. Lojas como Mercado Livre , Amazon , Americanas e Magazine Luiza (Magalu) sempre participam do evento e, este ano, produtos como smartphones iPhone e notebooks tendem a ser os mais buscados pelos consumidores. A seguir, veja data, história e tudo que você precisa saber sobre a Black Friday 2023.

Para comprar na Black Friday sem cair em golpes, é preciso estar atento a algumas dicas; confira — Foto: Reprodução/Pexels/Karolina Grabowska

O TechTudo reuniu tudo que você precisa saber sobre a Black Friday. Confira cada assunto no índice a seguir.

Que dia é a Black Friday? Quando começa a Black Friday 2023? O que é Black Friday e o que significa? Quais produtos terão descontos na Black Friday 2023? Como saber se os produtos estão realmente mais baratos na Black Friday 2023? Como não cair em golpes na Black Friday?

1. Que dia é a Black Friday?

Neste ano, a Black Friday ocorre no dia 24 de novembro. O evento acontece anualmente em todas as últimas sextas-feiras de novembro e é conhecido pelas liquidações e promoções que duram apenas 24h. Além da Black Friday, também ocorre, na segunda-feira após o feriado de Ação de Graças, a Cyber Monday. O evento promocional tem proposta similar à da Black Friday, mas acontece exclusivamente online.

A Black Friday ocorre toda última sexta-feira de novembro — Foto: Fernando Braga/TechTudo

2. Quando começa a Black Friday 2023?

Apesar de acontecer oficialmente na última sexta-feira do mês de novembro, as promoções da Black Friday começam mais cedo em muitas lojas. Portanto, a partir de 20 de novembro de 2023, ofertas direcionadas ao evento devem ser comuns — trata-se do "Esquenta Black Friday". Além disso, muitas marcas também trazem promoções ao longo de todo o mês de novembro, realizando campanhas com descontos progressivos até a data da Black Friday ou estendendo a temporada de ofertas até o fim do mês.

Confira com antecedência como as promoções de Black Friday vão ocorrer em cada loja — Foto: Reprodução/Pexels/Sam Lion

3. O que é Black Friday e o que significa?

Em tradução literal para o português, Black Friday significa "sexta-feira preta". O evento de descontos surgiu nos Estados Unidos e acontece no dia seguinte ao Dia de Ação de Graças, uma das mais importantes datas comemorativas do país. Originalmente, o termo foi empregado para designar um escândalo no mercado de ouro estadunidense em 1869, que quase "quebrou" a economia na época.

Um pouco menos de 100 anos depois, por volta dos anos 1950 e 1960, o departamento de polícia da Filadélfia reutilizou o termo para descrever o tráfego intenso — e, consequentemente, o tumulto — em lojas de departamento na sexta-feira após a Ação de Graças. Assim, Black Friday ganhou um novo significado e passou a ser utilizado pelo mercado para se referir ao início da temporada de compras de Natal.

Geralmente, as maiores promoções do ano ocorrem na Black Friday — Foto: Reprodução/Getty Images

Apesar do histórico, o termo só se popularizou no Brasil por volta de 2010 — principalmente nas lojas virtuais. Atualmente, contudo, grande parte do comércio aderiu às promoções de Black Friday e a data representa um dos melhores momentos do mercado durante o ano.

4. Quais produtos terão descontos na Black Friday 2023?

A Black Friday está presente em quase todos os ramos do comércio, mas os descontos costumam ser mais comuns em alguns setores específicos. Artigos de informática e eletrônicos são, historicamente, as categorias de produtos mais procuradas pelos consumidores na data e, por isso, os varejistas tendem a oferecer bons descontos para celulares, notebooks e televisões, por exemplo. Além disso, também é possível esperar promoções em produtos como cosméticos, roupas, livros, brinquedos, decoração e mais.

Celulares, notebooks e outros eletrônicos estão entre os produtos mais procurados pelos consumidores na Black Friday — Foto: Reprodução/Getty Images

5. Como saber se os produtos estão realmente mais baratos na Black Friday 2023?

Muitos consumidores têm medo de cair em falsas promoções durante a Black Friday. Em alguns casos, é possível que as lojas “subam” o preço nos dias anteriores à data para fingir que o valor do desconto é maior do que realmente é. Para garantir que os produtos da Black Friday estão realmente mais baratos, uma das principais dicas é acompanhar a variação dos preços dos produtos desejados antes do evento acontecer. Desse modo, será possível conferir se o desconto realmente vale a pena ou não.

Para auxiliar nessa tarefa, o consumidor pode ainda contar com a ajuda de sites comparadores de preço, como o Compare TechTudo, Zoom e Buscapé. Nas plataformas, é possível verificar a variação do preço de um produto entre as principais lojas da Internet ao longo dos últimos meses, além de encontrar promoções e verificar avaliações.

É possível verificar a variação de preços de produtos no Compare TechTudo — Foto: Reprodução/Millena Borges

6. Como não cair em golpes na Black Friday?

Além de tomar cuidado com as promoções falsas, também é muito importante se proteger de golpes de Black Friday. Para evitar “armadilhas” como fretes abusivos, roubos de conta ou informação sensível, mudança de preço na hora do pagamento e pedidos ou cupons falsos, é preciso tomar algumas precauções. Veja algumas dicas importantes abaixo.

Faça uma pesquisa sobre os sites de compra;

Cheque a loja no Reclame Aqui;

Compare os valores em outra loja;

Proteja sua conta com autenticação de dois fatores;

Atualize seu programa antivírus;

Evite comprar com cartão de débito;

Não clique em links desconhecidos;

Com informações de Huffpost, Aura, Wired e Reclame Aqui

