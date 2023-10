Quem é a mãe de Brenda? Veja o final explicado de Pacto de Silêncio

A série mexicana Pacto de Silêncio conquistou a audiência da Netflix com um enredo de vingança e mistério. A trama estrelada por Camila Valero (Aceleradas) mostra uma influencer vítima de abandono na infância e que agora quer descobrir quem é sua mãe, nem que para isso resolva prejudicar a vida de quatro mulheres ligadas ao seu passado. O show tem direção de Carlos Villegas Rosales (A Rainha do Sul) e roteiro de José Vicente Spataro (Santa Diaba).

Com 18 episódios lançados, a série é repleta de núcleos próprios e reviravoltas que prendem os espectadores. Se você acompanhou a série, mas ainda ficou confuso com alguns detalhes do desfecho, veja a seguir um resumo detalhado do que rolou no episódio final de Pacto de Silêncio. Vale lembrar que o texto a seguir contém spoilers.

Camila Valero é Brenda Rey, protagonista de Pacto de Silêncio — Foto: Reprodução/Netflix

📝 Como rodar serviços de streaming em um PC antigo? Saiba no Fórum do TechTudo

Enredo de Pacto de Silêncio

Brenda Rey (Valero) é uma influencer popular no México que esconde um trauma. Ela foi abandonada na infância por quatro adolescentes que estudavam em um internato para garotas. Tendo uma vida difícil na infância, a protagonista tem o desejo de reencontrar a sua mãe e se vingar das meninas que lhe abandonaram. Mas no decorrer do plano, a influencer redescobre o amor e se questiona sobre a continuidade da vingança.

Quem é a mãe de Brenda?

Com a ajuda de Ramona Castro (Chantal Andere), ex-diretora do internato onde sua mãe estudava, Brenda se infiltra na rotina de cada uma das quatro amigas envolvidas no seu trauma: Fernanda Alarcón (Adriana Louvier), uma herdeira casada e socialite; Martina Robles (Marimar Vega), corretora imobiliária; Sofía Estrada (Litzy), uma escritora e mãe de família; e Irene Bustamante (Kika Edgar), uma política influente.

Após ser vítima da desconfiança de cada uma delas no decorrer da série, é no episódio final que Brenda tem um encontro com o quarteto e compartilha detalhes de sua vida na pobreza. A protagonista chegou a dividir um barraco com moradores de rua e engravidou aos 15 anos. Ao contrário de sua mãe, ela não quis abandonar o bebê. Mas a criança morreu ao nascer, e o sentimento de tristeza aflorou sua busca pela mãe.

As quatro adolescentes responsáveis pelo abandono de Brenda. Uma delas é a mãe da protagonista — Foto: Reprodução/Netflix

Sensibilizada pelo discurso de Brenda, Irene se manifesta e dá detalhes sobre o abandono da influencer. Por dizer que nem todas as mulheres têm a mesma valentia e determinação de seguir com uma gravidez na adolescência, e também por esclarecer que amou Brenda quando ela nasceu, Irene se revela como a verdadeira mãe da personagem.

A política confessa que engravidou de um namorado vindo do interior que a amava muito, a ponto de querer se casar com a jovem. Mas como Irene buscava algo mais que um casamento e constituir uma família, resolveu não seguir com a criação de Brenda. A protagonista fica revoltada e decide se afastar, mas logo em seguida é vítima de uma tentativa de homicídio de Adriano (José Manuel Rincón).

Emocionada, Irene revela ser a verdadeira mãe de Brenda — Foto: Divulgação/Netflix

Por que Adriano tenta matar Brenda?

O enteado de Irene e filho do político poderoso Ricardo Bustamante (Antonio de la Vega) começa a se aproximar de Brenda nos episódios iniciais. Posteriormente, quando descobre as reais intenções da influencer, o rapaz começa a persegui-la sob a influência do pai. Adriano revela ser uma pessoa criminosa, que já cometeu assassinatos e passa a nutrir uma obsessão doentia com Brenda.

No desfecho da série, Adriano e seus homens vão atrás de Brenda no local onde a protagonista se reune com Fernanda, Irene, Sofía e Martina. Armado com uma faca, o rapaz ameaça cortar o pescoço da influencer, enquanto seus homens mantêm imobilizadas as demais amigas. É nesse momento em que César (Ricardo Abarca), verdadeiro amor de Brenda, consegue desarmar os homens. Irene salva a vida de sua filha dando tiros não-letais em Adriano, que solta a jovem.

Adriano mantém Brenda como refém, mas é impedido por Irene — Foto: Divulgação/Netflix

O vilão sobrevive, está preso e mantido em segurança graças à influência de Irene. Ela se desculpa pelo modo negligente como cuidou do enteado, que sempre sofreu com a influência negativa do pai. Mesmo com raiva do que aconteceu, Adriano ainda quer saber como está Brenda e César.

A reconciliação de Brenda e Irene

Depois do tiroteio, Brenda e Irene deixam de lado o passado de ressentimentos e se reconciliam como mãe e filha. A política se sai vitoriosa como governadora da Cidade do México. Na comemoração da posse, Irene apresenta à Brenda Rúben Zamora (Enrique Hérnandez), seu pai. O homem finalmente pôde conhecer a filha depois de décadas de abandono.

Na posse de sua mãe como governadora, Brenda conhece Rúben, seu verdadeiro pai — Foto: Divulgação/Netflix

Assista: descubra seis truques para usar na Netflix