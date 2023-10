Redmi 10A é bom? Veja preço e ficha técnica do celular barato da Xiaomi

O Redmi 10A é um celular de entrada da Xiaomi . Lançado no Brasil em junho de 2022 por a partir de R$ 1.499, o modelo já pode ser encontrado na Amazon por R$ 620 . Por ser um smartphone que busca atender consumidores que buscam um produto mais básico, o Redmi 10A tem ficha técnica e conjunto de câmera simples. O quesito que mais chama a atenção é a bateria de 5.000 mAh, que promete durar mais de um dia, dependendo do uso. Ele pode ser encontrado no Brasil nas cores azul, cinza ou prata, e em versões com 64 GB ou 128 GB de RAM.

Um dos pontos mais fracos é o sistema operacional defasado. Isso porque, apesar de ter sido lançado no ano passado, o Redmi 10A saiu de fábrica com o Android 11 instalado, versão lançada pelo Google em setembro de 2020. Além disso, não há qualquer previsão de atualização oficial. Nas linhas a seguir, veja detalhes da ficha técnica do Redmi 10A.

Redmi 10A vem nas cores azul, cinza ou prata — Foto: Divulgação/Xiaomi

📝 Celulares Xiaomi: qual o melhor em custo-benefício? Veja opções no Fórum do TechTudo

Ficha técnica do Xiaomi Redmi 10A

Tela: 6,53 polegadas

Resolução de tela: HD+ (1.600 x 720 pixels)

Processador: MediaTek Helio G25 (octa-core)

Memória RAM: 3 GB ou 4 GB

Armazenamento: 64 GB ou 128 GB

Expansível: sim (cartão microSD)

Câmera principal: 13 MP + 2 MP

Câmera frontal: 5 MP

Bateria: 5.000 mAh

Conectividade: 4G, Bluetooth e Wi-Fi

Cores: azul, cinza ou prata

Preço: a partir de R$ 1.499

Lançamento: junho de 2022 (Brasil)

Design e cores

O Redmi 10A está disponível no Brasil em três opções de cores: azul, cinza e prata. Todos os modelos têm uma textura vertical que ocupa toda a parte traseira. O aparelho traz a câmera frontal posicionada em um entalhe no formato de gota — típico dos smartphones mais baratos hoje em dia — e possui uma grossa moldura em torno da tela.

O dispositivo vem com cantos e laterais arredondados, que tendem a deixar o manejo mais confortável. Ele tem corpo "Unibody", ou seja, feito em uma peça única sem junções ou vincos. Na parte de trás, há um módulo principal de câmera em formato quadrado, levemente saltado.

Redmi 10A possui processador Mediatek e até 128 GB de armazenamento — Foto: Divulgação/Xiaomi

Tela

A tela do Redmi 10A tem 6,53 polegadas com resolução HD+ (1.600 x 720 pixels), proporção de 20:9 e 269 ppi de densidade de pixel. Neste item, quanto menor o número, maiores são as chances do usuário perceber serrilhados na tela e falta de definição. Apenas como um comparativo, celulares topo de linha costumam passar dos 400 ppi.

Câmera (principal e frontal)

Apesar do desenho do módulo principal de câmera indicar, a olho nu, que o aparelho poderia ter quatro sensores, ele traz apenas dois: um de 13 megapixels (MP), responsável por todas as fotos, e outro de 2 MP, apenas para o cálculo de profundidade. O terceiro orifício é ocupado pelo flash de LED, enquanto o quarto é apenas um acabamento para dar a sensação de uniformidade — uma espécie de “câmera fake”.

Não se engane, o Redmi 10A tem apenas duas câmeras na parte traseira — Foto: Divulgação/Xiaomi

Com apenas esses dois sensores, o Redmi 10A não oferece muitos recursos quando se trata de captura de fotos ou vídeos. O próprio site da fabricante não dá muito destaque para o tópico, e apenas indica como uma das funções disponíveis o “modo retrato”, que promete desfocar o fundo para valorizar a pessoa em primeiro plano. A câmera frontal tem 5 MP.

Entre os outros recursos de câmera citados pela fabricante está o “modo embelezamento”, que pode corrigir falhas na foto e melhorar as cores de forma automática, além do reconhecimento facial e do temporizador. Segundo os dados oficiais divulgados, as câmeras traseira e frontal podem gravar vídeos em resolução de 1080p com 30 quadros por segundo.

Armazenamento e desempenho

Na loja oficial da Xiaomi no Brasil, o Redmi 10A está disponível em opções com 64 GB ou 128 GB de armazenamento interno, expansível para 1 TB por cartão microSD. Além disso, ele vem com 3 GB ou 4 GB de memória RAM. O desempenho é liderado pelo chipset MediaTek Helio G25, típico de celulares mais baratos. O hardware é composto por um processador octa-core de 2 GHz e um chip gráfico PowerVR GE8320.

Bateria

O Redmi 10A traz uma bateria de longa duração de 5.000 mAh, com carregamento máximo de 10 W. O número passa longe dos 15 W do Samsung Galaxy A14, outro celular de entrada, e dos 25 W dos aparelhos intermediários e premium. A Xiaomi não especifica, entretanto, o tempo necessário para uma recarga completa.

Redmi 10A tem bateria com 5.000 mAh e carregamento de 10 W — Foto: Divulgação/Xiaomi

De acordo com o site oficial, quando a bateria está totalmente carregada, ela pode oferecer uma autonomia de até 745 horas em modo de espera (quando o dono não utiliza nenhuma função do aparelho), até 148 horas de reprodução de música ou 20 horas de reprodução de vídeo. Além disso, o aparelho pode durar até 30 horas ligado se for utilizado para leitura.

Vale a pena ressaltar que essas estimativas foram obtidas a partir de testes de laboratório conduzidos pela própria fabricante, e que a realidade do dia a dia do usuário pode ser bem diferente, a depender de fatores como ajuste de brilho da tela e volume do áudio.

Versão do sistema e recursos extras

O Redmi 10A sai de fábrica com a interface MIUI 12.5 instalada, que é baseada no Android 11, sistema operacional do Google lançado em setembro de 2020. Trata-se do primeiro e o único software que o modelo vai receber, uma vez que a própria Xiaomi não garantiu a instalação nem mesmo do Android 12, ao divulgar uma lista bem modesta com aparelhos contemplados. Entre os recursos extras do aparelho estão o reconhecimento facial por IA, utilizado para tirar selfies, e o sensor biométrico, que está localizado dentro do módulo de câmera, perto das lentes.

Cor do Redmi 10A indicada como cinza é quase um grafite — Foto: Divulgação/Xiaomi

Preço e onde comprar

Quando o Redmi 10A chegou ao Brasil, seu preço de lançamento era de R$ 1.499, na versão com 64 GB, e R$ 1.699, na edição com 128 GB. Entretanto, o smartphone poder ser encontrado atualmente na loja oficial online da Xiaomi por R$ 1.379,99 e R$ 1.563,99 à vista, respectivamente.

Na Amazon, o modelo está disponível por R$ 620, na versão com 64 GB, e R$ 750, na versão de 128 GB. Vale ressaltar, entretanto, que a Xiaomi tem a política de não oferecer suporte para aparelhos importados.

Gostou dos produtos? Compre aqui 3 gb de ram Xiaomi Redmi 10A (64 GB) — Cinza R$ 625,00 Ir à loja 4 gb de ram Xiaomi Redmi 10A (128 GB) — Cinza R$ 746,00 Ir à loja

🎥 Xiaomi Poco X5 Pro: veja preço e ficha técnica do celular 5G

Xiaomi Poco X5 Pro: veja preço e ficha técnica do celular 5G