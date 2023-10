Redmi Watch 3 Active é bom? Veja preço e ficha técnica do relógio

O Redmi Watch 3 Active, da Xiaomi , pode ser considerado uma versão mais barata do Redmi Active 3 . Enquanto o modelo original possui painel do tipo AMOLED, que pode trazer melhor definição e brilho, este relógio inteligente tem display LCD. A versão mais econômica também traz menos sensores, porém a mesma bateria. Ele é compatível com Android 6.0 ou superior e também com iOS 12 ou posterior. Com preço de lançamento de R$ 700, hoje o Redmi Watch 3 Active pode ser comprado no site oficial da Xiaomi por R$ 625. A seguir, veja a ficha técnica do smartwatch da Xiaomi.

Redmi Active 3 Active está disponível nas cores cinza ou preto — Foto: Divulgação/Xiaomi

Ficha técnica do Redmi Watch 3 Active

Tela: LCD de 1,83 polegada

Resolução de tela: 240 x 280 pixels

Brilho máximo: 450 nits

Processador: não informado

Memória: não informado

Armazenamento: não informado

Conectividade: Bluetooth 5.3

Sistema operacional: não informado

Bateria: até 12 dias de duração

Dimensões: 46,94 x 38,88 x 10,94 mm

Peso: 41,67 gramas com a pulseira

Cores disponíveis: cinza ou preto

Lançamento: junho de 2023

Preço: a partir de R$ 625 no site oficial

Tela

O Redmi Watch 3 Active tem tela LCD de 1,83 polegada — maior do que a do Redmi Watch 3, que tem 1,75”. O display possui resolução de 240 x 280 pixels e brilho máximo de 450 nits — menor do que o apresentado pelo modelo mais caro da linha, que tem 600 nits. Vale lembrar que, quanto maior o número, melhor deve ser a visibilidade em locais ensolarados.

Redmi Watch 3 Active tem tela de 1,83" do tipo LCD, mais simples — Foto: Divulgação/Xiaomi

Design e cores

Diferente do Redmi Watch 3 padrão, que tem uma coleção de pulseiras com cores cítricas e proposta jovem, o Redmi Watch 3 Active é mais sutil. Ele traz apenas quatro tons: cinza e preto, acompanhando as cores das caixas disponíveis. Há ainda as opções amarelo e verde escuro, que podem ser adquiridas separadamente.

De resto, o visual do relógio é muito parecido com o do Redmi Watch 3 e, por consequência, com o do Apple Watch, no qual ele aparenta ter sido inspirado. Todos são retangulares, com cantos arredondados e acabamento metálico, que passa a ideia de sofisticação. De acordo com o site da Xiaomi, o painel tem um design curvado para dar mais elegância ao produto.

Redmi Watch 3 Active tem quatro opções de cores para as pulseiras — Foto: Divulgação/Xiaomi

O aparelho já sai de fábrica com mais de 200 mostradores instalados, que devem ajudar a compor o seu visual. As opções vão desde temas lúdicos, esportivos e retrô, até os mais minimalistas. Porém, a vitrine com todos esses mostradores está disponível apenas no ambiente Android, conforme alerta a página do produto.

Bateria

Segundo o site oficial, a bateria tem 289 mAh de capacidade, e isso pode ser o suficiente para o smartwatch trabalhar por até 12 dias sem interrupções em uso típico, ou em até 8 dias se o uso for intenso. Entretanto, a Xiaomi não detalhou quais seriam essas condições. Vale dizer que o produto possui a tecnologia de carregamento magnético.

Redmi Watch 3 Active promete durar até 12 dias com uso moderado de bateria — Foto: Divulgação/Xiaomi

Desempenho e armazenamento

No site oficial da Xiaomi, não há qualquer informação sobre o processador utilizado, a quantidade de memória RAM ou o armazenamento total do aparelho, o que nos leva à conclusão de que a ficha técnica é bastante simples. O Redmi Watch 3 Active pode ser designado como um smartwatch de entrada e não deve fazer frente ao desempenho de um Apple Watch ou Galaxy Watch Active, por exemplo.

Saúde e qualidade de vida

O Redmi Watch 3 Active pode ser capaz de detectar a saturação do sangue e monitorar a frequência cardíaca do usuário durante as 24 horas do dia. Todos esses dados são apresentados em tempo real na tela, para que o usuário possa acompanhá-los sempre que quiser. Além disso, o relógio pode trabalhar com monitoramento do sono e até propor sugestões de melhorias.

Ao contrário do Redmi Watch 3 padrão, a versão Active não tem GPS próprio e nem sensores como giroscópio e geomagnético — todos fundamentais para a localização do usuário. Assim, para monitorar um exercício físico com mais precisão, ele necessitará dos recursos de um smartphone pareado via Bluetooth.

Redmi Watch 3 Active pode monitorar o a frequência cardíaca 24 horas por dia — Foto: Divulgação/Xiaomi

Sistemas e recursos

Com sistema proprietário fechado, o usuário não tem a possibilidade de instalar novos aplicativos de seu interesse e fazer otimizações no relógio. O Redmi Watch 3 Active não tem os recursos completos de um Wear OS, por exemplo, e deve funcionar mais próximo da capacidade de uma smartband melhorada, por assim dizer.

Redmi Watch 3 Active também consegue monitorar o sono da pessoa — Foto: Divulgação/Xiaomi

Por outro lado, o relógio inteligente possui um microfone embutido, para que o usuário possa atender ligações de áudio de seu celular, mesmo durante a atividade física, sem prejudicar a sua análise. Ele também tem alto-falante e resistência à água de até 5 ATM.

Preço e onde comprar

O Redmi Watch 3 Active pode ser encontrado no site oficial da Xiaomi no Brasil por R$ 625 — preço bem menor do que os R$ 700 da época do lançamento. O wearable também pode ser encontrado na Amazon por R$ 459, mas é importante atentar para o fato de que se trata da versão global do produto. Além disso, vale lembrar que a Xiaomi não oferece assistência técnica para produtos adquiridos de forma não-oficial.

