RTX 4060 vale a pena? Veja preço e ficha técnica da placa de vídeo Nvidia

A placa é compatível com o recurso de Ray Tracing , e como mencionado anteriormente, também conta com suporte ao novo DLSS 3. Esse recurso otimiza o desempenho do dispositivo por meio de deep learning , visando entregar uma taxa de quadros muito maior em jogos compatíveis.

Como uma placa de vídeo moderna para o segmento intermediário, a RTX 4060 apresenta boas especificações para a sua categoria. Ela oferece clock base e boost na média de concorrentes, assim como o volume de memória de vídeo com 8 GB, que é o suficiente para uma boa experiência com jogos modernos.

De acordo com a Nvidia, a RTX 4060 é uma placa que pode entregar uma experiência avançada com jogos em Full HD. A GPU mantém uma taxa de quadros acima dos 100 FPS mesmo em títulos modernos. Ao mesmo tempo, conta com hardware capaz de encarar jogos em 4K, principalmente se beneficiando do aprimoramento de desempenho proporcionado pelo DLSS 3.