A RTX 4070 é uma placa de vídeo da Nvidia que atende ao segmento de usuários intermediários/avançados. Lançado em abril de 2023, o modelo serve para quem procura ter o máximo em desempenho e acesso a recursos como Ray Tracing e a mais nova versão do DLSS . A placa já conta com algumas opções de fabricantes parceiras da Nvidia, apresenta variações no design e soluções térmicas. Ela pode ser encontrado por R$ 4.303 no Mercado Livre e R$ 4.399 na Amazon .

Seja para jogos em 4K com 60 quadros ou mesmo em Quad HD com taxas de atualização altíssimas, a RTX 4070 tende a entregar o desempenho adequado para jogadores avançados e claro, para quem não abre mão de qualidade extrema. Para entender se a placa da Nvidia faz sentido para você, o TechTudo apresenta a seguir mais detalhes e informações da GPU da série RTX 40.

RTX 4070 vale a pena? Veja preço e ficha técnica da placa de vídeo Nvidia — Foto: Divulgação/Nvidia

Ficha técnica RTX 4070

Lançamento: 04/2023

04/2023 Preço atual: a partir de R$ 3.799

a partir de R$ 3.799 Núcleos CUDA: 5.888

5.888 Clock base/Boost: 1.92/2.48 GHz

1.92/2.48 GHz Memória: 12 GB GDDR6X

12 GB GDDR6X Interface de largura de banda: 192 bits

192 bits Ray Tracing: 3ª geração

3ª geração DLSS: 3

3 Suporte a realidade virtual : Sim

Sim Resolução máxima: 4K até 240 Hz ou 8K até 60 Hz

4K até 240 Hz ou 8K até 60 Hz Conexões: HDMI, DisplayPort

HDMI, DisplayPort Energia da placa: 200 W

200 W Fonte recomendada: 650 W

650 W Conector de energia complementar: dois conectores de 8 pinos ou conector 300 W PCIe Gen 5

A RTX 4070 é uma placa de vídeo do segmento intermediário/avançado. O modelo pode entregar especificações mais modestas em alguns quesitos, mas em outros oferece o que há de melhor no segmento. O número de núcleos CUDA, por exemplo, é intermediário e tem praticamente metade do que é oferecido em soluções como a RTX 4080 — uma das placas mais avançadas da atualidade.

O clock base e boost estão na média de modelos do segmento. No entanto, o volume de RAM com 12 GB somado a tecnologia dos módulos (GDDR6X) e interface de largura de banda com 192 bits prometem entregar o máximo em desempenho tornando as memórias da placa mais eficientes.

Como um modelo desenvolvido na arquitetura Ada Lovelace, a RTX 4070 oferece suporte a mais recente geração do Ray Tracing — tecnologia que promete aprimorar a iluminação em jogos e aplicações compatíveis. A GPU também tem compatibilidade com o novo DLSS 3, um recurso proprietário das placas da Nvidia que pode melhorar o desempenho de maneira inteligente.

MSI Nvidia GeForce RTX 4070 traz design com duas ventoinhas — Foto: Divulgação/MSI

Especificações

Assim como outras placas da linha RTX 40 da Nvidia, a RTX 4070 conta com especificações muito avançadas, principalmente em relação ao tipo e volume de VRAM. Além disso, há compatibilidade com recursos como DLSS e Ray Tracing das mais recentes gerações.

Os 12 GB tendem a permitir o carregamento de mais texturas, o que pode entregar um melhor desempenho em jogos com configurações mais altas. A interface de largura de banda com 192 bits é mais um ponto comum a placas do segmento. Esta característica permite que os módulos de memória, que já utilizam um dos padrões mais avançados, sejam ainda mais eficientes.

Desempenho

De acordo com informações da Nvidia, a RTX 4070 oferece um salto de desempenho bem importante, mesmo quando comparada a outras placas da família RTX, como a RTX 3070 Ti. Segundo dados apresentados pela fabricante, em alguns títulos como Warhammer 40,000: Darktide, A Plague Tale: Requiem e Dying Light 2 Stay Human, a RTX 4070 chega a apresentar até o dobro de quadros por segundo na resolução de 1440p.

Como mencionado, a resolução Quad HD é o melhor cenário para RTX 4070. Ainda de acordo com a fabricante, a placa promete oferecer média acima dos 100 quadros por segundo, mesmo em títulos recém-lançados. Em 4K o cenário muda um pouco, mas o modelo não deve ter tanta dificuldade para entregar uma média muito próxima aos 60 FPS mesmo em jogos modernos.

Consumo

A série de placas de vídeo RTX 40 da Nvidia é conhecida por ter um consumo alto de energia. Isso ficou ainda mais evidente com a adoção de um novo conector de energia diretamente da fonte. Em alguns casos, pode requerer que o usuário invista em uma nova PSU para o PC ou utilize um adaptador adequado.

A RTX 4070 tem um consumo nominal na casa de 200 W e requer uma fonte de alimentação de ao menos 650 W. Sendo assim, os usuários que optarem pelo modelo terão que considerar a possibilidade da conta de energia mais alta se utilizarem muito o PC.

Tipos de uso

A RTX 4070 é uma placa de vídeo que tende a oferecer desempenho de sobra para qualquer jogo em Full HD ou mesmo Quad HD. A GPU tem capacidade de executar muitos títulos em 4K, mas em resolução UHD o usuário vai ter que considerar pressets intermediários ou mesmo habilitar o DLSS.

Se você procura uma placa para jogos competitivos como CS:2, Valorant, Rainbow Six Siege e outros, você pode investir em uma RTX 4070 sem muitas preocupações. O modelo também vai entregar ótimo desempenho em jogos com foco em narrativa, que tendem a ter uma parte visual mais avançada em menor taxa de atualização. Afinal, os 12 GB de VRAM da GPU vão carregar muitas texturas e deixar seus jogos com um visual muito bom.

Preço e concorrentes

Atualmente, você encontra versões da RTX 4070 por valores a partir de R$ 3.799 no mercado brasileiro — valor interessante considerando tudo o que a placa pode oferecer.

A RX 7700 XT, da AMD, é um modelo de placa concorrente que também entrega os 12 GB de VRAM, suporte a Ray Tracing, clocks de GPU de até 2.599 MHz e recurso de otimização. No mercado brasileiro, o dispositivo aparece por valores a partir de R$ 4.303 no Mercado Livre e R$ 4.399 na Amazon, sendo uma alternativa para quem prefere as placas de vídeo da AMD.

RX 7700 XT e RX 7800 da AMD — Foto: Divulgação/AMD

