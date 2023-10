RTX 4080 vale a pena? Veja preço e ficha técnica da placa de vídeo Nvidia

A RTX 4080 é um dos modelos mais avançados de GPU do mercado. Na família RTX da Nvidia , ela aparece como uma das soluções mais completas. A placa de vídeo é uma opção para quem busca o máximo em desempenho, sendo a escolha de muitos entusiastas e jogadores mais exigentes. Os 16 GB de memória RAM e o padrão GDDR6X são destaques no modelo, que garante jogos em 4K. Ela aparece no Mercado Livre por R$ 9.000 e por R$ 9.790 na Amazon .

Lançada em novembro de 2022, a placa ainda é uma das mais potentes do mercado. As especificações ficam muito próximas de modelos com desempenho extremo, como a RTX 4090. Abaixo, o TechTudo explora as especificações da placa da Nvidia para te ajudar a entender se este é o modelo mais indicado para o seu setup.

Ficha técnica RTX 4080

Lançamento: 11/2022

11/2022 Preço atual: a partir de R$ 8.199,99

a partir de R$ 8.199,99 Núcleos CUDA: 9.728

9.728 Clock base/Boost: 2.21/2.51 GHz

2.21/2.51 GHz Memória: 16 GB GDDR6X

16 GB GDDR6X Interface de largura de banda: 256 bits

256 bits Ray-Tracing : Sim

Sim DLSS: 3

3 Suporte a realidade virtual : Sim

Sim Resolução máxima: 4K até 240 Hz ou 8K 60 Hz

4K até 240 Hz ou 8K 60 Hz Conexões: HDMI, DisplayPort

HDMI, DisplayPort Energia da placa: 320 W

320 W Fonte recomendada: 750 W

750 W Conector de energia complementar: três conectores de 8 pinos ou 450 W cabo PCIe Gen 5

A RTX 4080 é um modelo de ponta e oferece basicamente muito do que há de melhor no segmento avançado. São 16 GB de RAM — o dobro de modelos intermediários. A GPU utiliza ainda a tecnologia GDDR6X, com interface de largura de banda de 256 bits, o que tende a explorar todo o potencial da VRAM para impulsionar o carregamento de texturas.

O número de núcleos CUDA também é bem alto, assim como clock boost, que passa de 2.550 MHz. Como outros modelos mais recentes da Nvidia, a placa oferece suporte a mais nova versão do Ray-Tracing e DLSS. Por isso, é bem provável que o dispositivo forneça mais qualidade em recursos de iluminação e aprimore o desempenho de maneira inteligente.

Especificações

As especificações da placa são excelentes, afinal, o modelo é um dos mais avançados mesmo com praticamente um ano de mercado. Os 16 GB de VRAM são um diferencial importante, sendo um dos pilares fundamentais para a RTX 4080 encarar jogos em 4K.

O padrão GDDR6X e interface de 256 bits são mais pontos de destaque. Estas especificações otimizam o desempenho da VRAM e faz com que os usuários possam explorar mais da capacidade da GPU. A placa é uma opção muito interessante para streamers pois tem suporte a recursos de realidade virtual, Ray Tracing, DLSS e todos os recursos do Nvidia Broadcast.

Desempenho

Como mencionado, a RTX 4080 é uma placa de vídeo para quem busca desempenho extremo, principalmente para jogadores que procuram equilibrar de uma maneira mais satisfatória a qualidade visual e desempenho.

A placa promete desempenho de sobra para jogos em Full HD ou Quad HD e é um dos poucos modelos realmente recomendados para jogos em 4K. Evidentemente, em 4K a taxa de quadros é comprometida, mas a RTX 4080, principalmente por meio do DLSS 3, promete superar e muito os 60 quadros por segundo mesmo na resolução UHD.

Consumo

O consumo nominal da placa é de 320 W, ou seja, já fica claro que a RTX 4080 não é a solução mais adequada para quem se preocupa muito com a conta de luz. Afinal, a placa da Nvidia exige uma fonte (PSU) de ao menos 650 W — o que é mais um ponto de atenção para usuários que prezam pela eficiência.

Assim como outros modelos da série RTX 40, a RTX 4080 utiliza um novo padrão de conector de energia complementar. Isto pode exigir que, em alguns casos, os interessados na placa tenham que investir em uma nova fonte de alimentação ou utilizar um adaptador.

Tipos de uso

Se você é um usuário exigente e tem um orçamento mais generoso, a RTX 4080 é indicada para você. Outro fator que pode chamar a atenção de jogadores avançados é o fato de que a placa é compatível com o DLSS 3. Esses usuários, normalmente, procuram taxas de quadros de 144 ou até mesmo 240 Hz.

Evidentemente a placa também é um modelo mais que recomendado para quem preza pela qualidade visual. Com os 16 GB de VRAM, o carregamento de texturas não será um problema. Por ser mais um modelo na nova arquitetura Ada Lovelace da Nvidia, a RTX 4080 é uma das placas mais poderosas do mercado, mesmo já tendo um certo tempo de lançamento.

Preço e concorrentes

Atualmente, você pode encontrar a RTX 4080 em ofertas no varejo online brasileiro por valores a partir de R$ 9.000, o que sem dúvida é um orçamento bem exigente e deve ser considerado principalmente por usuários premium.

Se preferir uma solução concorrente, a RX 7900 XT da AMD com 20 GB, aparece no mercado brasileiro por valores a partir de R$ 5.899. A placa da AMD oferece ainda clock de GPU de até 2.560 MHz e largura de banda de 320 bits. Apesar de utilizar módulos GDDR6 (ao invés de GDDR6X como a placa da Nvidia), também promete ser uma solução que não vai ter problemas com mais texturas nos jogos.

