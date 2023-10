Samsung Galaxy M34 é bom? Veja preço e ficha técnica em detalhes

O Galaxy M34 é o mais novo celular intermediário da Samsung . O integrante da família M chegou com a missão de servir ao público que busca um smartphone com bateria robusta, que dura o dia todo. Para isso, a fabricante equipou o aparelho com 6.000 mAh de capacidade, além de suporte para carregamento rápido de até 25 W. O M34 também traz conjunto de câmeras com sensor principal de 50 MP equipado com estabilização óptica de imagem e tela Super AMOLED de 6,5 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz . Além disso, o modelo ainda conta com suporte para Internet 5G .

Lançado em setembro deste ano, o aparelho chegou ao mercado brasileiro com o valor sugerido de R$ 2.699. Pouco tempo após o lançamento, já é possível encontrá-lo na Amazon por R$ 1.519, aproximadamente R$ 1.200 de desconto. Veja, nas linhas a seguir, detalhes sobre a ficha técnica e as principais características do Samsung Galaxy M34.

Galaxy M34 é intermediário com 6.000 mAh de bateria — Foto: Divulgação/Samsung

Ficha técnica do Samsung Galaxy M34

Tamanho da tela: 6,5 polegadas

Resolução da tela: FHD+ (1080 x 2340)

Painel da tela: Super AMOLED

Câmera traseira: 50 MP + 8 MP + 2 MP

Câmera frontal: 13 MP

Sistema: Android 13

Processador: Exynos 1280

Memória RAM: 6 GB

Armazenamento: 128 GB

Cartão de memória: sim

Capacidade da bateria: 6.000 mAh

Telefonia: Dual SIM

Peso: 208 gramas

Dimensões: 161,7 x 77,2 x 8,8 mm

Cores: azul marinho, azul e prata

Lançamento: setembro de 2023

Preço de lançamento: R$ 2.699

Tela e design

O Galaxy M34 vem com ampla tela de 6,5 polegadas e resolução Full HD+ (1.080 x 2.340 pixels). O painel traz a tecnologia Super AMOLED e tem taxa de atualização de 120 Hz. O display do M34 ainda conta com brilho adaptável de até 1.000 nits, o que pode facilitar a visualização mesmo sob a luz solar intensa. Outro ponto interessante é a certificação Eye Care, oferecida pela empresa SGS, com base em sua capacidade de reduzir os efeitos nocivos da luz azul.

Detalhes da tela e do design do Galaxy M34 — Foto: Reprodução/Samsung

Quanto ao design, a fabricante menciona acabamento brilhante e premium. O modelo apresenta conceito simples, porém sofisticado. O sistema de câmera traseiro traz contorno em metal, dando um toque requintado. As proporções do telefone são de 161,7 x 77,2 x 8,8 mm, e o peso é de 208 gramas. O Galaxy M34 foi apresentado em três cores: azul marinho, azul e prata.

Câmera

O M34 chega com sistema triplo de câmeras de alta resolução. A lente principal traz 50 MP e estabilização óptica de imagem (IOS), garantindo fotos nítidas e vídeos mais estáveis. Confira abaixo como as câmeras se organizam.

Câmera principal de 50 MP e abertura de f/1.8

Câmera ultrawide de 8 MP e abertura de f/2.2

Câmera macro de 2 MP e abertura de f/2.4

Câmera de selfies de 13 MP e abertura de f/2.2

Câmera principal do Galaxy M34 tem 50 MP e conta com OIS — Foto: Reprodução/Samsung

Além de sensor principal competente, o M34 ainda conta com lente ultrawide e macro equipadas com Inteligência Artificial (IA). Os sensores garantem ótimos cliques com maior campo de visão e registros mais próximos, respectivamente.

Para selfies e videochamadas, a fabricante reservou 13 MP e garante capturas nítidas. Quanto aos vídeos, o telefone é capaz de gravar em UHD 4K (3840 x 2160) a 30 fps (quadros por segundo). O modelo também conta com câmera lenta que consegue gravar em HD a 240 fps.

No mais, a câmera do Galaxy M34 conta com recurso de remasterização de foto e gif com ajuda de IA, apagador de objetos, extração de textos e digitalização de documentos.

Desempenho e armazenamento

O Galaxy M34 chega com o processador Exynos 1280, de fabricação própria da Samsung. Pensado para telefones intermediários, o chipset tem oito núcleos operando com velocidade máxima de 2,4 GHz: são dois Cortex-A78 de alto desempenho e seis Cortex-A55 de baixo consumo. Além disso, ele é construído sob um processo de 5 nanômetros.

De memória RAM, o telefone vem com 6 GB. Quanto ao armazenamento, o modelo apresenta apenas uma versão em 128 GB. Entretanto, os usuários que precisarem de mais espaço poderão expandir o armazenamento via cartão microSD em até 1 TB.

Bateria

O Galaxy M34 chega com bateria de longa duração de 6.000 mAh. Segundo a fabricante, o aparelho consegue passar um dia intenso longe das tomadas. Na hora de carregar, o celular conta com suporte para carregamento rápido de até 25 W. Apesar disso, o modelo disponibilizado na embalagem é de 15 W. Os usuários que optarem pelo carregador mais potente precisarão adquiri-lo separadamente.

Galaxy M34 vem com robusta bateria de 6.000 mAh — Foto: Reprodução/Samsung

Confira abaixo outros dados divulgados pela Samsung.

Uso de internet 4G: até 21 horas

Uso de Internet Wi-Fi: até 22 horas

Reprodução de Vídeos: até 24 horas

Tempo de Reprodução de Áudio: até 158 horas

Tempo em ligações (4G LTE): até 51 horas

Versão do Android e recursos extras

O Galaxy M34 sai de fábrica rodando o Android 13, sob a interface One UI 5.1, que é própria da Samsung. O modelo conta com até quatro anos de atualizações de sistema operacional e até cinco anos de atualizações de segurança.

Android 13 no celular — Foto: Marcela Franco/TechTudo

Sobre conectividade, o smartphone vem com Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac de banda dupla, Bluetooth 5.3 e suporte para as redes 5G. Além disso, o aparelho conta ainda com NFC, para pagamentos por aproximação, e conector de fone de ouvido de 3.5mm (padrão P2).

Quando o assunto é som, o M34 chega com a tecnologia Dolby Atmos e alto-falantes aprimorados que amplificam a distribuição do som. O modelo também conta com o recurso “Foco na voz”, que minimiza o ruído externo, tornando ligações e videochamadas mais claras.

Preço e onde comprar

O Galaxy M34 começou a ser vendido por R$ 2.699. O aparelho já pode ser encontrado por R$ 1.519 na Amazon, garantindo um desconto de R$ 1.180.

Com informações de Samsung e GSM Arena.

