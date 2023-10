Segredos Ocultos: veja sinopse, elenco e trailer do filme na Netflix

O filme Segredos Ocultos, lançado em 2020, está atualmente disponível no catálogo da Netflix e já é um dos destaques do streaming, ocupando a quarta posição do Top 10. Com roteiro e direção de Alex McAulay, em sua estreia no cinema, a trama deste suspense segue dois adolescentes que, para pagar o tratamento da mãe, planejam um roubo. No entanto, eles são interrompidos por um segurança, causando inúmeras tensões entre a dupla. Rainn Wilson (The Office) e Jack Dylan Grazer protagonizam o elenco.