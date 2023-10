Skinamarink: veja onde assistir ao filme de terror que viralizou no TikTok

O filme canadense de terror Skinamarink - Canção de Ninar está disponível no Telecine (via Globoplay ), meses após bombar no TikTok , X (antigo Twitter ) e Reddit no começo do ano. A produção do cineasta Kyle Edward Ball se destacou nas redes sociais com uma proposta experimental de horror, utilizando uma estética lo-fi de filmagem. No dia 23 de março, o longa estreou nos cinemas brasileiros.

Gravado de forma independente, com um orçamento de apenas CA$ 15 mil (R$ 53 mil, em conversão atual do dólar canadense), o longa arrecadou mundialmente US$ 2.116 milhões (mais de R$ 10 milhões). Se você gosta de filmes de terror found footage (produções que simulam gravações amadoras) e quer conferir Skinamarink, veja a seguir mais informações sobre elenco, enredo e repercussão.

Skinamarink surpreendeu o público com o uso de uma estética lo-fi e roteiro experimental — Foto: Divulgação/Kyle Edward Ball

Enredo de Skinamarink

No ano de 1995, o casal de irmãos Kevin (Lucas Paul) e Kaylee (Dali Rose Tetreault) acorda na madrugada e descobre que seus pais (Ross Paul e Jaime Hill) simplesmente sumiram. Para piorar, as janelas e portas da residência também desapareceram. Presos e sozinhos no local, os irmãos são assombrados por deformações nos móveis e por aparições aterrorizantes.

Elenco e curiosidades sobre Shinamarink

O filme possui apenas quatro atores: Ross Paul (Moby Dick) e seu filho, Lucas; Dali Rose Tetreault (My Name WAS Peter) e Jaime Hill (Hot Box). Para gravar o longa, o diretor Kyle Edward Ball conseguiu recursos por meio de campanha crowndfunding, realizando as filmagens na casa onde morou na infância. O filme se tornou viral após sua exibição na edição online do Fantasia International Film Festival in Montreal, no Canadá. Pouco tempo depois, o longa foi vazado e pirateado na internet.

Além de Skinamarink - Canção de Ninar, outras obras do found footage como A Bruxa de Blair (1999) e Atividade Paranormal (2007) também obtiveram sucesso nos cinemas após uma campanha de marketing viral. Vale lembrar que o nome do filme vem da cantiga infantil "Skidamarink A Dink A Dink", popular na língua inglesa.

Para compor a estética do filme, o diretor Kyle Edward Ball se inspirou em gravações domésticas dos anos 1970 — Foto: Reprodução/IMDb

Repercussão entre público e crítica

Com base na votação de 13 mil usuários, o longa conquistou fraca nota de 4,9 no IMDb. Entre a crítica, as avaliações foram mais favoráveis. No Metacritic, a pontuação é de 66, enquanto no Rotten Tomatoes a aprovação é de 77%.

Indo no mesmo caminho do público que não curtiu a proposta do filme, a jornalista Cath Clarke, do The Guardian, declarou que "no fim das contas, eu fiquei mais entediada do que assustada". Em contrapartida, David Sims, do portal The Atlantic, considerou o longa como "um exemplo de sucesso". Na sua opinião, "igual a muitos outros exemplos de gêneros diferentes, há uma sensação de descoberta e de uma maravilha assustadora".

Com informações de CBC, IMDb, Metacritic, Rotten Tomatoes, Telecine

