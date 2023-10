Sonic 2: veja sinopse, elenco e dubladores do filme disponível na Netflix

O filme Sonic 2 , lançado em 2022, chegou ao catálogo da Netflix no domingo (1º) e já é um dos destaques da plataforma, visto que ocupa a segunda posição do Top 10 do streaming. Com direção de Jeff Fowler, o longa é baseado na série de videogame lançada pela Sega em 1992 e a trama segue, mais uma vez, o personagem-título tentando salvar a todos do grande vilão Dr. Robotnik (Jim Carrey).

Com duas horas de duração, o longa-metragem tem roteiro assinado por Pat Casey, Josh Miller e John Whittington e distribuição pela Paramount Pictures. Vale lembrar ainda que um terceiro longa da franquia está programado para estrear em 2024, além de um spin-off, intitulado Knuckles, cuja estreia está prevista para o final de 2023. A seguir, confira mais detalhes de Sonic 2.

Enredo de Sonic 2

A trama segue novamente o famoso ouriço azul Sonic (Ben Schwartz), oito meses após derrotar o terrível Dr. Robotnik (Jim Carrey). Tentando se estabelecer em Green Hills para ser um verdadeiro herói, o personagem se depara novamente com o vilão, só que agora acompanhado de um novo comparsa, Knuckles (Idris Elba). Juntos, os dois planejam encontrar uma esmeralda que tem o poder de destruir civilizações. E para evitar isso, Sonic terá que se unir a Tails (Colleen O'Shaughnessey) e achar a pedra preciosa antes.

Elenco

Com narração de Ben Schwartz (Parks and Recreation) na voz do personagem-título e Jim Carrey (O Show de Truman) interpretando o vilão Dr. Robotnik, o elenco de Sonic 2 ainda reúne grandes nomes do cinema, como James Marsden (Jury Duty) vivendo Tom Wachowski, Tika Sumpter (Minha Irmã Arrasa) dando vida à Maddie Wachowski, Shemar Moore (Criminal Minds) como intérprete de Randall, Colleen O'Shaughnessey (Carros) no papel de Tails e Idris Elba (Luther - O Cair da Noite) como Knuckles.

Conheça os dubladores brasileiros de Sonic

Dubladores brasileiros de Sonic 2 Sonic Gonçalo Carvalho Dr. Robotinik Luís Barros Tom Marco Medeiros Agente Rocha Emanuel Arada Knuckles Guilherme Barroso Tails Marta Mota Maddie Soraia Tavares Randall Diogo Mesquita

Repercussão

Em alta entre os assinantes da Netflix, o filme Sonic 2 foi um grande sucesso entre o público após sua estreia nos cinemas, tendo uma bilheteria de mais de US$ 405 milhões, tornando-se um dos maiores blockbusters de 2022.

O desempenho positivo do longa ainda pode ser conferido nos principais agregadores, como o IMDb, onde tem nota 6,5, com base em 80 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de Jeff Fowler conquistou 69% da aprovação dos críticos e 96% em relação ao público geral. Segundo o consenso do site, "não é tão divertido quanto os melhores jogos do garotinho azul, mas se você gostou do primeiro filme, Sonic 2 serve como uma sequência aceitável".

Com informações de IMDb, Netflix, Rotten Tomatoes.

