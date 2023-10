Spider-man 2: veja gameplay, história e trailer do jogo exclusivo do PS5

Em Spider-Man 2, Peter Parker terá que lidar com o uniforme simbionte que o deixa violento e mais tarde se tornará o vilão Venom — Foto: Reprodução/PlayStation

História

O enredo do novo game se passa 9 meses após os eventos de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, com ambos os Homens-Aranha vivendo o ápice da vida de herói, mas com problemas em suas vidas pessoais. Peter está endividado e prestes a perder a casa de sua tia May, enquanto Miles está procrastinando sua dissertação para a faculdade.

As coisas pioram quando a cidade de Nova York é atacada por Kraven, o Caçador, um super vilão que está procurando por espécimes dignos de serem adversários para ele e seus caçadores. Durante a aventura eles encontrarão ainda outros vilões como o Lizard (Lagarto), Sandman (Homem-Areia), Mister Negative (Senhor Negativo), que era um dos principais inimigos do primeiro game e tem história com Miles, entre outros.

Paralelamente a essa história, Peter Parker encontra uma forma de vida alienígena, um simbionte, que garante a ele um uniforme preto poderoso, mas que aos poucos afeta sua personalidade e o torna cada vez mais violento. Em algum momento da história, este simbionte se separará do Homem-Aranha e encontrará um novo hospedeiro para se tornar o conhecido super vilão Venom. No entanto, desenvolvedores da Insomniac Games já confirmaram que a pessoa por baixo do simbionte não será o conhecido Eddie Brock, deixando a identidade do inimigo uma incógnita.

Gameplay

Em Spider-Man 2 os personagens poderão usar Asas de Teia para se locomover mais rápido por uma Nova York ainda maior — Foto: Reprodução/PlayStation Blog

Algumas das principais novidades no gameplay incluem a presença de um mapa muito maior de Nova York, com a inclusão de áreas como Brooklyn e Queens, inclusive com Coney Island, para explorar. Há também a possibilidade de trocar entre os dois Homens-Aranha a qualquer momento durante o jogo, alternando quase imediatamente entre os heróis com histórias e missões específicas para cada um. Outra grande novidade são as "Asas de Teia", asas que funcionam como wingsuits para que Peter e Miles possam planar além de se balançar com suas teias.