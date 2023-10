Strong Girl Nam-soon: veja sinopse, elenco e episódios do K-drama da Netflix

A série Strong Girl Nam-soon estreia no catálogo da Netflix neste sábado (7) e é aguardada pelos fãs de K-drama, visto que a produção é um spin-off de outra série muito famosa, chamada Strong Woman Do Bong-soon, disponível atualmente no Rakuten Viki. Com Lee Yoo-mi e Kim Jung-eun no elenco, a trama segue uma jovem com poderes sobrenaturais que se envolve em vários problemas enquanto retorna à Coreia do Sul para procurar por sua família biológica.