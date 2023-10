Synced: história, gameplay e requisitos do jogo de tiro grátis para PC

Synced é um novo jogo de tiro multiplayer em terceira pessoa gratuito para PC lançado em 8 de setembro após um período de testes no qual era conhecido pelo nome Synced: Off Planet. Desenvolvido pela Next Studios e publicado pela Level Infinite, em Synced jogadores se reúnem em equipes de 3 pessoas para enfrentar ameaças mecânicas ou outros jogadores em modos PvE (Jogador vs Ambiente) e PvP (Jogador vs Jogador)

Synced está disponível gratuitamente para PC pelas lojas digitais Steam e Epic Games Store. Vale lembrar que versões para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X e Xbox Series S estão planejadas para o futuro, mas ainda não há previsão para o lançamento.

Synced é um jogo de tiro multiplayer online gratuito com elementos Jogador vs Ambiente (PvE) e também competitivo Jogador vs Jogador (PvP) — Foto: Reprodução/Steam

👉 Qual é o melhor jogo de FPS online e gratuito? Opine no Fórum do TechTudo

História de Synced

O mundo de Synced se passa em um futuro próximo no qual uma tecnologia de criaturas mecânicas chamada Nanos saiu de controle e dizimou a humanidade, causando um colapso global da civilização e bilhões de mortes. Jogadores entram no papel de um "Velocista" (Runner), especializado em entrar e sair rápido da zona de exclusão chamada Meridiano em busca de recursos.

Entre eles está o valioso recurso Nerva, uma nanotecnologia que pode garantir um futuro para os outros sobreviventes. Acima de toda a ação está a estação orbital Ark-1, mas ninguém tem certeza se ainda há alguém vivo operando. De qualquer forma, drones automatizados continuam a ser enviados a partir dela em busca de Nerva.

No mundo de Synced os robôs Nano dizimaram a humanidade e agora poucos sobreviventes os enfrentam com o poder da sincronização — Foto: Reprodução/Steam

Gameplay de Synced

Synced é um game de ação simples e despretensioso no qual jogadores se reúnem em grupos com 3 pessoas ou jogam sozinhos enquanto enfrentam hordas de monstros Nano pelo caminho. Durante as partidas é possível também melhorar seus armamentos com modificações e itens que garantem upgrades. Há alguns elementos que lembram games Battle Royale, como um grande mapa para procurar recursos, porém não há uma zona segura que constantemente diminui para forçar os confrontos.

Jogando sozinho ou no cooperativo PvE há uma campanha com várias missões, enquanto no movo competitivo PvP há o modo Nerva Run. Nesta modalidade, até 48 jogadores são divididos em 16 times de 3 integrantes e tentam coletar o máximo de Nerva que conseguirem pelo mapa enquanto enfrentam outros participantes.

Alguns dos inimigos Nano de Synced podem ser convertidos em aliados através da sincronização — Foto: Reprodução/Steam

Ocasionalmente a estação Ark-1 enviará um drone para coletar Nerva e, nesse momento, usuários podem aproveitar para extrair mais para seu time, porém o drone chama a atenção de todos os combatentes ao redor.

A mecânica que diferencia Synced de outros games de tiro é sua possibilidade de sincronização. Jogadores podem "capturar" certos Nanos ao sincronizarem com eles e usar seus poderes a favor de seu time com várias estratégias de acordo com o Nano domado. Entre eles estão o Esmagador (Crusher), que pode atacar diretamente o inimigo com força bruta, o Batedor (Seer), que pode criar uma ilusão de outro velocista e enganar o inimigo, o Supressor (Suppressor), que pode se transformar em uma torreta e oferecer poder de ataque extra, e o Guardião (Guardian), capaz de gerar um domo protetor para proteger o jogador e seu time.

Requisitos mínimos