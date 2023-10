Tablet Redmi Pad SE é bom? Veja preço e ficha técnica

O Redmi Pad SE é o mais novo tablet da Xiaomi . Anunciado em agosto de 2023, o aparelho chegou às prateleiras de diversos países pelo mundo em setembro. No mercado europeu, o tablet chegou custando um valor sugerido de € 199, cerca de R$ 1.055 segundo a atual cotação da moeda. Apesar de ainda não ter sido lançado oficialmente no Brasil, o modelo já pode ser adquirido no site da Amazon por a partir de R$ 1.128 . É importante destacar que a Xiaomi não oferece suporte técnico ou garantia para produtos adquiridos de forma não oficial. Sendo assim, é importante levar isso em consideração antes de comprar o tablet online.

O Redmi Pad SE é um modelo de entrada e focado no custo-benefício, e, por isso, apresenta especificações básicas. Ele se destaca pela tela de 11 polegadas, armazenamento de 128 GB com expansão de até 1 TB e bateria robusta de 8.000 mAh. Além disso, o modelo chega com o Android 13 que trabalha sob a interface MIUI Pad 14. Confira essas e outras características do Tablet Redmi Pad SE nas linhas a seguir.

Redmi Pad SE é focado em custo-benefício — Foto: Reprodução/Xiaomi

Ficha técnica do Xiaomi Redmi Pad SE

Tamanho da tela: 11 polegadas

Resolução da tela: FHD+ (1920 x 1200 pixels)

Painel da tela: IPS LCD

Câmera principal: 8 MP

Câmera frontal: 5 MP

Sistema: Android 13

Processador: Snapdragon 680

Memória RAM: 4 GB, 6 GB ou 8 GB

Armazenamento: 128 GB

Cartão de memória: sim (MicroSD)

Capacidade da bateria: 8.000 mAh

Cores: verde, cinza e lilás

Lançamento: setembro de 2023

Preço de lançamento: € 199 (cerca de R$ 1.066)

Design e cores

O Redmi Pad SE traz design leve, fino e portátil, segundo a fabricante. Com corpo em alumínio, o modelo apresenta pintura texturizada, com acabamento requintado. As proporções do aparelho são de 255,53 x 167,08 x 7,36 mm, e o peso é de 478 gramas. A parte traseira abriga a lente principal que vem em moldura evidenciada. O destaque, sem dúvidas, fica para as cores do dispositivo, que ganhou três tons: lilás lavanda, cinza grafite e verde menta.

Redmi Pad SE vem com três cores — cinza, verde e lilás — Foto: Reprodução/Xiaomi

Tela

O Pad SE chega com amplo visor de 11 polegadas e resolução Full HD+ (1920 x 1200 pixels). O display do dispositivo possui tecnologia IPS LCD e taxa de atualização ajustável de até 90 Hz — que torna a experiência de toque mais suave e responsiva.

A taxa de atualização do Redmi Pad SE pode ser ajustada para até 90Hz — Foto: Reprodução/Xiaomi

Outro ponto interessante é a presença de duas certificações importantes: a TÜV Rheinland Low Blue Light e a TÜV Rheinland Flicker Free. Elas garantem, respectivamente, baixa emissão de luz azul e redução da oscilação para uma experiência de visualização confortável.

No mais, o modelo conta com quatro alto-falantes que vem equipados com a tecnologia Dolby Atmos. A fabricante menciona ainda experiência imersiva como a de um home theater.

Câmera

O Redmi Pad SE conta com conjunto de câmeras que promete melhorias na chamada de vídeo e fotos de alta resolução.

Redm Pad SE conta com câmera frontal centralizada — Foto: Reprodução/Xiaomi

Confira abaixo como elas se dividem:

Câmera principal de 8 MP e abertura de f/2.0

Câmera frontal de 5 MP e abertura de f/2.2

Para vídeos, tanto o sensor traseiro quanto o frontal são capazes de gravar em resolução 1080p a 30 fps (quadros por segundo).

Armazenamento e desempenho

O Redmi Pad SE chega com o processador Snapdragon 680, da Qualcomm. Segundo a fabricante, o chip se destaca por conseguir realizar tarefas do dia a dia com facilidade. O octa-core é baseado no processo de fabricação de 6 nanômetros e oferece frequência de até 2,4 GHz.

Processador Snapdragon da Qualcomm — Foto: Reprodução/Xiaomi

De memória RAM, a Xiaomi preparou três versões: em 4, 6 ou 8 GB. Quanto ao armazenamento, só há uma opção em 128 GB. Contudo, vale ressaltar que o Pad SE conta com slot para cartão de memória, permitindo expandir o armazenamento em até 1 TB, via microSD.

Bateria

O Redmi Pad SE vem com bateria resistente de 8.000 mAh, valor bem atrativo para usuários de tablet. Na hora de recarregar, o modelo conta com suporte para carregamento de 10 W.

Redmi Pad SE vem equipado com bateria robusta — Foto: Reprodução/Xiaomi

Confira abaixo outras informações fornecidas pela marca.

Em espera: até 43 dias

Reprodução de música: até 219 horas

Reprodução de vídeo: até 14 horas

Versão do sistema e recursos extras

O Redmi Pad SE já sai de fábrica rodando o Android 13, sob a interface MIUI Pad 14, que é própria da Xiaomi. A marca menciona experiência confortável e eficiente com gestos aprimorados e adaptação de aplicativos.

Google deve anunciar novidades do Android 13 no evento Google I/O 2022 — Foto: Marcela Franco/TechTudo

Sobre conectividade, o tablet traz Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac de banda dupla e Bluetooth 5.0. Quanto aos sensores, o Pad Se vem com sensor de luz ambiente virtual, acelerômetro e sensor hall — além de desbloqueio por reconhecimento facial com Inteligência Artificial.

Preço

O Redmi Pad SE começou a ser comercializado na Europa por € 199, cerca de R$ 1.066. Hoje, é possível encontrá-lo no Mercado Livre por R$ 1.128. Entretanto, vale ressaltar, que a Xiaomi não oferece garantia para produtos adquiridos em importadoras, de forma não-oficial.

Com informações de Xiaomi e GSM Arena.

