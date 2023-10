Tablet Samsung A7 Lite ainda vale a pena? Veja preço e avalie ficha técnica

O Galaxy Tab A7 Lite é um tablet da Samsung . Ele foi lançado em junho de 2021 com o valor sugerido de a partir de R$ 1.249, hoje o modelo já pode ser encontrado por R$ 836 no Girafa — garantindo um desconto de R$ 413. O A7 Lite traz tela de 8,7 polegadas, processador MediaTek com velocidade de até 2,3 GHz e armazenamento expansível em até 1 TB. Outra especificação relevante do aparelho é a bateria com capacidade de 5.100 mAh , que pode garantir longas horas de uso.

O dispositivo é versátil, e pode ser ideal para os estudos, entretenimento ou trabalho. É justamente por isso que ele ainda pode ser uma boa escolha, mesmo com a passagem do tempo. A seguir, veja as especificações completas do tablet e avalie se ainda vale a pena comprar o Tablet Samsung A7 Lite em 2023.

Galaxy Tab A7 Lite da Samsung — Foto: Reprodução/Samsung

Ficha técnica do Samsung Galaxy Tab A7 Lite

Tamanho da tela: 8,7 polegadas

Resolução da tela: WXGA+ (1340 × 800 pixels)

Painel da tela: LCD TFT

Câmera principal: 8 MP

Câmera frontal: 2 MP

Sistema: Android 11

Processador: Helio P22T

Memória RAM: 3 GB ou 4 GB

Armazenamento: 32 GB ou 64 GB

Capacidade da bateria: 5.100 mAh

Cores: grafite e prata

Lançamento: junho de 2021

Preço de lançamento: R$ 1.249

Design e cores

O Galaxy Tab A7 Lite apresenta design compacto — a fabricante menciona modelo ultra portátil. Com corpo em metal, o dispositivo traz bordas finas ao redor da tela. Já para a parte traseira, a Samsung apostou no minimalismo, trazendo pintura lisa e sem muitos detalhes. As proporções do dispositivo são de 212,5 x 124,7 x 8,0 mm, e o peso é de 371 ou 366 gramas, a depender da versão. Ele foi lançado em apenas dois tons: grafite e prata.

Design do tablet A7 Lite da Samsung — Foto: Reprodução/Samsung

Tela

O A7 Lite chega com tela de 8,7 polegadas e resolução WXGA+ (1.340 × 800 pixels). O display do modelo vem com a tecnologia TFT LCD, que dispõe de cores vibrantes, além de ser mais leve. A taxa de atualização dele, por sua vez, é de 60 Hz. Segundo a fabricante, é possível navegar facilmente pelo tablet usando apenas uma mão. Com gestos simples, o usuário consegue acessar os aplicativos recentes e o menu inicial, por exemplo.

Galaxy Tab A7 Lite — Foto: Divulgação/Samsung

Câmera

O Galaxy Tab A7 Lite chega com sistema de câmeras simples. Segundo a fabricante, o modelo consegue fazer fotos vivas, brilhantes e claras.

Conjunto de câmera do Galaxy Tab A7 Lite tem lente principal de 8 MP — Foto: Reprodução/Samsung

Confira como as lentes se organizam:

Câmera principal de 8 MP e abertura de f/2.0

Câmera de selfies de 2 MP e abertura de f/2.2

Além de 8 MP, a câmera principal conta com foco automático. Já para videoconferências e selfies mais básicas, o modelo conta com 2 MP. Quanto às gravações de vídeo, o sensor traseiro do dispositivo é capaz de filmar em Full HD (1920 x 1080) a 30 fps (quadros por segundo).

Performance e armazenamento

O Galaxy Tab A7 Lite traz o processador Helio P22T, da MediaTek. Lançado em 2018 como o primeiro chip básico de 12 nanômetros da MediaTek, o octa-core apresenta velocidade máxima de até 2,3 GHz — são quatro núcleos de desempenho e quatro núcleos de eficiência energética.

Smartphones Sony Xperia com processadores MediaTek quad-core (Foto: Divulgação/MediaTek) — Foto: TechTudo

De memória RAM, a Samsung criou duas versões em 3 ou 4 GB. Já para o armazenamento, a fabricante apresenta opções em 32 ou 64 GB. É importante destacar que o armazenamento do A7 Lite é expansível em até 1 TB, via cartão microSD.

Bateria

A bateria é outro ponto de destaque da ficha técnica deste modelo. Para ele, a Samsung preparou 5.100 mAh. Apesar de não divulgar dados precisos, a fabricante menciona muitas horas de uso longe das tomadas. Quando chega a hora de carregar, o modelo conta com suporte para carregamento rápido de 15 W. A notícia triste é que o carregador é vendido separadamente.

Versão do Android e recursos extras

O Galaxy Tab A7 Lite sai de fábrica rodando o Android 11, sob a interface One UI Core 3.1, que é própria da Samsung. Entretanto, já é possível atualizar o dispositivo para o Android 13 com a One UI 5.0. Já a One UI 5.1.1 deve chegar aos aparelhos brasileiros em breve.

Android 13 — Foto: Marcela Franco/TechTudo

Sobre conectividade, o dispositivo vem com Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac de banda dupla e Bluetooth 5.0. O A7 Lite também conta com versão que suporta Internet 4G. Vale ressaltar que ele não tem suporte para Internet 5G, nem para NFC. No mais, o modelo vem com conector de fone de ouvido em padrão P2 e sensores como: acelerômetro, sensor geomagnético e sensor de luz.

Preço

O Galaxy Tab A7 Lite começou a ser comercializado no Brasil em 2021 por R$ 1.249 na versão Wi-Fi com 3GB + 32GB. Hoje, esta mesma versão pode ser encontrada no Girafa por R$ 836.

