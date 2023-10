Tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2023) é bom? Veja preço e ficha técnica

O Galaxy Tab S6 Lite é um tablet da Samsung . Sua primeira versão chegou ao mercado brasileiro em 2020, mas em abril deste ano ele ganhou um upgrade com diversas mudanças. O modelo modernizado vem com novo processador, caneta S Pen aprimorada, novas cores e Android 13 — a versão de 2020 era equipada com o Android 10 . A nova versão chegou ao varejo custando R$ 2.899, mas já é possível encontrá-la na Amazon por R$ 1.899 .

Além disso, o Tab S6 Lite vem com tela de 10,4 polegadas e bateria robusta 7.040 mAh, que pode garantir até 15 horas de reprodução de vídeos. O dispositivo também conta com memória expansível em até 1 TB, via cartão microSD. Confira essas e outras características do Samsung Galaxy Tab S6 Lite nas linhas a seguir.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite é relançado no Brasil — Foto: Reprodução/Samsung

Ficha técnica do Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2023)

Tamanho da tela: 10,4 polegadas

Resolução da tela: WUXGA+ (2.000 x 1.200 pixels)

Painel da tela: TFT

Câmera principal: 8 MP

Câmera frontal: 5 MP

Sistema: Android 13

Processador: Snapdragon 720G

Memória RAM: 4 GB

Armazenamento: 64 GB ou 128 GB

Cartão de memória: sim (MicroSD)

Capacidade da bateria: 7.040 mAh

Cores: grafite, azul e rosa

Lançamento: abril de 2023

Preço de lançamento: R$ 2.899

Design e cores

O Tab S6 Lite chega com design minimalista; a fabricante descreve o modelo como elegante e leve. As proporções do aparelho são de 244,5 x 154,3 x 7,0 mm, e o peso é de 465 gramas. O tablet é construído em metal e apresenta textura lisa e bem acabada. O destaque fica para a capa protetora, que já vem inclusa e segue as mesmas cores dos modelos. Além de proteger, a capinha ainda conta com três posições de suporte para o tablet, bem como um compartimento para guardar a S Pen. O Tab S6 Lite foi relançado em três cores em tom pastel: grafite, azul e rosa.

Galaxy Tab S6 Lite vem com capa protetora e caneta S Pen — Foto: Reprodução/Samsung

Tela

O Tab S6 Lite chega com 10,4 polegadas e resolução WUXGA+ (2.000 x 1.200 pixels). O display do dispositivo apresenta tecnologia TFT, que possui suporte para altas resoluções e tem consumo de energia controlado.

Um ponto que a Samsung também poderia ter renovado, mas não renovou, é a taxa de atualização, que segue em 60 Hz. No mais, o modelo conta alto-falantes duplos assinados pela AKG e equipados com a tecnologia Dolby Atmos, que promete som 3D no modo paisagem, segundo a fabricante.

Galaxy Tab S6 Lite chega com tela TFT LCD de 10,4 polegadas — Foto: Reprodução/Samsung

Câmera

O Galaxy Tab S6 Lite conta com sistema de câmera simples, mas que promete não deixar o usuário na mão. Para o sensor principal, a fabricante separou 8 MP e foco automático. Já para videochamadas e selfies mais básicas, o S6 Lite traz 5 MP.

Confira abaixo como elas se dividem:

Câmera principal de 8 MP e abertura de f/1.4

Câmera frontal de 5 MP e abertura de f/2.2

Quanto a vídeos, ambas as lentes do Tab S6 Lite são capazes de gravar em resolução Full HD a 30 fps (quadros por segundo).

Armazenamento e desempenho

O Tab S6 Lite chega com o processador Snapdragon 720G, da Qualcomm — uma das novidades da nova versão. O chip é conhecido por apresentar bom equilíbrio entre desempenho, eficiência energética e recursos avançados. O octa-core é baseado no processo de fabricação de 8 nanômetros e traz dois núcleos Kryo 465 Gold de alto desempenho e seis núcleos Kryo 465 Silver para eficiência energética. Além disso, o chip oferece frequência de até 2,3 GHz.

Processador Snapdragon 720G presente também no Redmi Note 9 Pro é focado em games — Foto: Divulgação/Xiaomi

De memória RAM, o dispositivo vem com versão única de 4 GB. Quanto ao armazenamento, a marca disponibilizou versões em 64 GB ou 128 GB. Entretanto, vale ressaltar que o Tab S6 Lite conta com slot para cartão de memória, permitindo expandir o armazenamento em até 1 TB.

Bateria

O Galaxy Tab S6 Lite conta com robusta bateria de 7.040 mAh. Essa capacidade pode garantir até um dia longe das tomadas. Além disso, segundo a Samsung, o Modo Escuro também pode ajudar a economizar bateria. Na hora de recarregar, o modelo conta com suporte para carregamento de 15 W.

Confira abaixo outras informações fornecidas pela Samsung.

Uso de Internet Wi-Fi: até 14 horas

Reprodução de vídeos: até 15 horas

Versão do sistema e recursos extras

O Galaxy Tab S6 Lite sai de fábrica rodando o Android 13, sob a interface One UI 5.1, que é própria da Samsung. A nova interface apresenta diversos recursos, como amplificação do som ambiente e novo teclado com maior visibilidade e definição.

Galaxy Tab S6 Lite conta com S Pen aprimorada — Foto: Reprodução/Samsung

Sobre conectividade, o tablet traz Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac de banda dupla e Bluetooth 5.0. A linha também conta com modelo que suporta Internet 4G, além de Wi-Fi. Vale ressaltar que o S6 Lite não conta com NFC e não tem suporte para redes 5G.

Outro destaque do Tab S6 Lite é a caneta S Pen, que foi aprimorada. Além de ser ergonômica, a caneta apresenta ainda baixa latência e impressionante sensibilidade à pressão. É interessante mencionar que a S Pen vem com fixação magnética, possibilitando guardá-la junto ao tablet.

Preço

O Galaxy Tab S6 Lite começou a ser comercializado por R$ 2.899. Hoje, o aparelho pode ser encontrado na Amazon em sua versão Wi-Fi por R$ 1.899 — garantindo um desconto de R$ 1.000.

Com informações de Samsung.

