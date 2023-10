Tablet Samsung Galaxy Tab S9 Ultra é bom? Veja preço e ficha técnica

A grande novidade desta linha é que ela chega como a primeira remessa de tablets da sul-coreana com classificação IP68, que garante resistência à poeira e à água — tanto no tablet, quanto na S Pen. Além disso, ele conta com bateria robusta de 11.200 mAh, que promete autonomia para o dia todo. Confira essas e outras características do Galaxy Tab S9 Ultra nas linhas a seguir.

Galaxy Tab S9 Ultra se destaca e traz tela de 14,6 polegadas — Foto: Reprodução/Samsung

Ficha técnica do Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

Tamanho da tela: 14,6 polegadas

Resolução da tela: WQXGA+ (2.960 x 1.848 pixels)

Painel da tela: AMOLED Dinâmica 2X

Câmera principal: 13 MP + 8 MP

Câmera frontal: 12 MP + 12 MP

Sistema: Android 13

Processador: Snapdragon 8 Gen 2

Memória RAM: 12 GB

Armazenamento: 256 ou 512 GB

Cartão de memória: sim

Capacidade da bateria: 11.200 mAh

Cores: grafite e marfim

Lançamento: julho de 2023

Preço de lançamento: R$ 11.499

Design e cores

O Tab S9 Ultra vem com carcaça em Armor Aluminum, podendo suportar impactos e arranhões. O modelo conta com visual moderno e bem acabado. A fabricante menciona experiência premium, com materiais de qualidade. Além do conjunto de câmeras flutuante na parte de trás, ele se destaca por ser o primeiro tablet da sul-coreana que traz classificação IP68 — que garante resistência à poeira e à água. Vale mencionar que a proteção também é reservada para a caneta S Pen. As proporções do aparelho são de 208,6 x 326,4 x 5,5 mm, e o peso é de 732 g. O Tab S9 Ultra foi lançado em duas cores inspiradas na natureza: grafite e marfim.

Design do Galaxy Tab S9 Ultra — Foto: Reprodução/Samsung

Tela

Um dos grandes destaques do S9 Ultra em relação a seus irmãos é a tela. Para este modelo, a fabricante reservou 14,6 polegadas e resolução WQXGA+ (2.960 x 1.848 pixels). O painel apresenta tecnologia AMOLED Dinâmica 2X, que oferece detalhes nítidos e claros, favorecendo assim o uso externo.

Assim como toda família S9, o Tab S9 Ultra vem com tela AMOLED Dinâmica 2X — Foto: Reprodução/Samsung

Além disso, a tela do S9 Ultra conta com taxa de atualização variável que se ajusta entre 60 e 120 Hz — se tornando um chamarisco para os gamers de plantão. Para completar as especificações, o display do aparelho tem certificação TUV Rheinland para proteção ocular, por contar com emissão reduzida de luz azul.

Câmera

O Galaxy Tab S9 Ultra chega com conjunto de câmeras duplo, tanto na frente, quanto atrás. Para o sensor principal, a Samsung separou 13 e 8 MP. Já para o sistema frontal, o S9 Ultra conta com dois sensores de 12 MP. Confira abaixo como elas se dividem.

Câmera principal de 13 MP e abertura de f/2.0

Câmera principal ultrawide de 8 MP e abertura de f/2.2

Câmera frontal de 12 MP e abertura de f/2.2

Câmera frontal ultrawide de 12 MP e abertura de f/2.4

Quanto à gravação de vídeos, o Tab S9 Ultra consegue filmar em UHD 4K (3840 x 2160) a 30 fps (quadros por segundo).

Galaxy Tab S9 Ultra tem sistema de câmeras de até 13 MP — Foto: Reprodução/Samsung

Armazenamento e desempenho

Assim como seus irmãos, o Galaxy Tab S9 Ultra também chega com o majestoso Snapdragon 8 Gen 2, da Qualcomm. O chip oferece frequência de até 3,36 GHz e é baseado no processo de fabricação de 4 nanômetros. Segundo a fabricante, o octa-core foi projetado de forma inteligente para oferecer desempenho veloz e economia de energia para jogos.

Snapdragon 8 Gen 2 — Foto: Ana Letícia Loubak/TechTudo

De memória RAM, o tablet traz ao Brasil apenas uma versão em 12 GB. Quanto ao armazenamento, a fabricante dispõe de opções em 256 ou 512 GB. Contudo, ele conta com slot para cartão de memória que possibilita expandi-la, via cartão microSD, em até 1 TB.

Bateria

Chegando ao mundo como o modelo mais robusto da família, o Galaxy Tab S9 Ultra traz bateria com capacidade de 11.200 mAh. Confira abaixo outras informações fornecidas pela Samsung.

Uso de Internet Wi-Fi: até 10 horas

Reprodução de vídeos: até 16 horas

Tempo de reprodução de áudio: até 218 horas

Quando chega a hora de recarregar, o modelo conta com suporte para carregamento rápido de 45 W. Já a S Pen vem com suporte para carregamento bidirecional — garantindo que a caneta receba energia independentemente da direção em que estiver na base. Vale destacar que a caneta S Pen, a capa teclado, o carregador de parede e o cabo USB-C vêm na caixa.

Versão do sistema e recursos extras

O Tab S9 Ultra sai de fábrica rodando o Android 13, sob interface própria da Samsung, a One UI 5.1. A fabricante garante quatro gerações de One UI e atualizações do sistema operacional Android, além de cinco anos de atualizações de segurança.

Tab S9 Ultra promete multiplicar produtividade do usuário — Foto: Reprodução/Samsung

Sobre conectividade, o modelo traz Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax de banda tripla e Bluetooth 5.3. O Tab S9 Ultra também conta com versão que suporta Internet 5G. Quando o assunto é som, o tablet vem equipado com alto-falantes quádruplos da AKG, com tecnologia Dolby Atmos.

O Tab S9 Ultra vem com recurso de multitarefas, garantindo até três aplicativos disponíveis na tela ao mesmo tempo. Além disso, o tablet traz o recurso Vision Booster que permite a visualização da tela com clareza até em áreas iluminadas.

Preço

O Galaxy Tab S9 Ultra começou a ser comercializado por R$ 11.499. Hoje, o aparelho pode ser encontrado por R$ 6.899 na Amazon — garantindo um desconto de R$ 4.600.

Com informações de Samsung e GSM Arena.

