Tablet Samsung S7 ainda vale a pena? Veja preço e avalie ficha técnica

O Galaxy Tab S7 foi lançado em 2020 pela Samsung , mas ainda é capaz de atender usuários que desejam estudar, trabalhar ou se divertir com jogos e vídeos. Embora o modelo, que estreou há três anos com valores que partiam de R$ 6.599, não esteja mais presente mais no catálogo oficial da Samsung, é possível encontrá-lo online por cerca de R$ 6.351. Ele traz tela de 11 polegadas com resolução Full HD+ , processador poderoso da Qualcomm e suporte à atualização para Android 13 . A seguir, veja as especificações completas do tablet e avalie se ainda vale a pena comprar o Galaxy Tab S7 em 2023.

Galaxy Tab S7 é o sucessor do Galaxy Tab S6 — Foto: Divulgação/Samsung

Ficha técnica do Tablet Samsung S7

Tamanho da tela: 11 polegadas

Resolução da tela: Full HD+ (2560 x 1600 pixels)

Painel da tela: LCD

Câmera principal: 13 MP + 5 MP

Câmera frontal: 8 MP

Sistema: Android 10

Processador: Snapdragon 865 Plus

Memória RAM: 6 GB ou 8 GB

Armazenamento: 128 GB, 256 GB ou 512 GB

Capacidade da bateria: 8.000 mAh

Cores: preto, bronze, prata ou azul

Lançamento: agosto de 2020

Preço de lançamento: R$ 6.599

Design e cores

O Galaxy Tab S7 tem toda estrutura fabricada em metal fosco. O modelo traz ainda bordas mínimas, o que torna a tela ainda mais espaçosa. A traseira vem em pintura lisa, sem texturas, mas muito bem acabada. Aliás, o detalhe em metal fosco é bastante favorável em relação à resistência e marcas de toque.

Galaxy Tab S7 na versão preto — Foto: Divulgação/Samsung

Outro detalhe que chama a atenção na parte traseira é o conjunto duplo de câmeras, que vem seguido de um espaço para guardar a S Pen. As proporções do dispositivo são de 253,8 x 165,3 x 6,3 mm, e o peso é de 498 gramas. O Tab S7 foi lançado em quatro cores: preto, bronze, prata e azul.

Tela

O Tab S7 vem com enorme tela de 11 polegadas e resolução Full HD+ (2560 x 1600 pixels). O painel do aparelho traz a tecnologia LCD, que apresenta boa qualidade de imagem e maior durabilidade. Outro ponto positivo da ficha técnica do Tab S7 é a taxa de atualização de 120 Hz, garantindo navegação mais fluida e responsiva.

Tela do Galaxy Tab S7 — Foto: Divulgação/Samsung

Câmera

Apesar de não ser um dispositivo focado em fotografia, o Galaxy Tab S7 traz um conjunto de câmeras competente. O modelo conta com lentes duplas na parte traseira, além do sensor frontal. Confira abaixo como as câmeras se organizam.

Câmera principal de 13 MP e abertura de f/2.0

Câmera ultrawide de 5 MP e abertura de f/2.2

Câmera frontal de 8 MP e abertura de f/2.0

O Tab S7 traz câmera principal capaz de gravar em 4K a 30 quadros por segundo. Com a câmera frontal, por sua vez, o aparelho faz vídeos de 1080p a 30 quadros por segundo.

Galaxy Tab S6 e Galaxy Tab S7 contam com conjunto de câmera dupla na traseira — Foto: Divulgação/Samsung

Performance e armazenamento

O Galaxy Tab S7 é equipado com o processador Snapdragon 865 Plus, da Qualcomm. O octa-core possui núcleos que podem chegar a uma velocidade máxima de 3,09 GHz. Além de ter sido projetado para dispositivos de alto desempenho, o chip utiliza um processo de fabricação de 7 nanômetros.

Snapdragon 865 Plus, da Qualcomm — Foto: Reprodução/Qualcomm

De memória RAM, o tablet vem em versões de 6 ou 8 GB. Quanto ao armazenamento, a fabricante preparou três alternativas — em 128, 256 ou 512 GB. Vale destacar que o modelo conta com slot para cartão de memória, permitindo expandir o armazenamento em até 1 TB.

Bateria

A Samsung equipou o Tab S7 com 8.000 mAh de capacidade de bateria. Na hora de recarregar, o modelo traz um carregador de 15 W na caixa. Apesar disso, o Tab S7 conta com suporte para carregamento rápido de até 45 W — acessório que o usuário pode adquirir separadamente. A fabricante menciona ainda autonomia para até 15 horas de reprodução de vídeo.

Galaxy Tab S7 traz autonomia para até 15 horas de reprodução de vídeo — Foto: Divulgação/Samsung

Versão do Android e recursos extras

O Galaxy Tab S7 sai de fábrica com o Android 10, sob a interface One UI 2.5, que é própria da Samsung. Entretanto, no fim de 2022, a Samsung liberou o update tanto do sistema operacional, quanto da interface. Sendo assim, atualmente o modelo está apto a rodar o Android 13, sob a One UI 5.1.

S Pen tem latência ultrabaixa no Galaxy Tab S7 — Foto: Divulgação/Samsung

Sobre conectividade, o dispositivo vem com Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 de banda dupla e Bluetooth 5.0. Além disso, o modelo vem com sensor de impressão digital na lateral e conta com entrada USB-C. Vale ressaltar que o Tab S7 não vem com NFC.

Por fim, a fabricante disponibilizou a caneta S Pen na embalagem. Para esta versão, a caneta obteve melhorias e apresenta latência baixa, oferecendo resposta mais rápida.

Preço

O Galaxy Tab S7 começou a ser vendido em 2020 por R$ 6.599. Hoje, ele pode ser encontrado online por cerca de R$ 6.351.

