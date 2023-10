Tablet Samsung S7 FE ainda vale a pena? Veja preço e avalie ficha técnica

O Galaxy Tab S7 FE foi lançado no Brasil em 2021, mas ainda tem especificações chamativas. Apesar de ter sido desenvolvido para facilitar as tarefas cotidianas, o tablet da Samsung apresenta ficha técnica com alguns pontos bem expressivos. Ele traz enorme tela de 12,4 polegadas, vem equipado com processador competente da Qualcomm e tem acabamento premium — apesar do valor mais acessível. Outro destaque do aparelho é a robusta bateria de 10.090 mAh , que ainda conta com suporte para carregamento rápido.

Lançado há dois anos com valor sugerido de R$ 4.999, hoje o modelo já pode ser encontrado por R$ 2.679 no site da Amazon. A seguir, veja as especificações completas do tablet e avalie se ainda vale a pena comprar o Samsung Galaxy Ta S7 FE em 2023.

Galaxy Tab S7 FE — Foto: Reprodução/Samsung

Ficha técnica do Samsung Galaxy Tab S7 FE

Tamanho da tela: 12,4 polegadas

Resolução da tela: WQXGA (2.560 x 1.600 pixels)

Painel da tela: TFT

Câmera principal: 8 MP

Câmera frontal: 5 MP

Sistema: Android 11

Processador: Snapdragon 750G

Memória RAM: 6 GB

Armazenamento: 128 GB

Capacidade da bateria: 10.090 mAh

Cores: preto e prata

Lançamento: julho de 2021

Preço de lançamento: R$ 4.999

Design e cores

O Galaxy Tab S7 FE possui acabamento em metal, tanto nas laterais quanto na traseira, com bordas levemente arredondadas. Neste modelo, a Samsung apostou em um design mais fino, a fim de garantir conforto durante o uso. As proporções do dispositivo são de 185 x 284,8 x 6,3 mm, e o peso é de 608 gramas. Ele foi lançado em apenas dois tons: preto e prata.

Galaxy S7 FE se encontra disponível em duas cores: preto e prata — Foto: Reprodução/Samsung

Tela

O Tab S7 FE traz tela de 12,4 polegadas, com resolução WQXGA (2.560 x 1.600 pixels) e capacidade de reproduzir até 16 milhões de cores. O display do aparelho vem com a tecnologia TFT, que oferece boa qualidade de imagem, além de custo mais baixo. Um dado que pode não agradar o público que gosta de jogar é a taxa de atualização do painel, de apenas 60 Hz. Vale destacar que hoje há diversos modelos no mercado com taxa de 120 Hz, que garante maior fluidez durante a navegação.

Tela do Tab S7 FE — Foto: Reprodução/Samsung

Câmera

O conjunto de câmeras do Galaxy Tab S7 FE pode não impressionar, mas faz um trabalho competente para a captura de fotos básicas. Há um sensor principal de 8 MP, e um frontal de 5 MP, para selfies e videoconferências. Aliás, a Samsung equipou o tablet com alguns recursos interessantes para videochamada. No modo horizontal, por exemplo, o usuário conta com a câmera frontal realocada — que o manterá no centro da tela. Já quanto às gravações de vídeo, o modelo é capaz de filmar em Full HD (1.920 x 1.080 pixels) a 30 fps (quadros por segundo) com o sensor traseiro.

Modo Horizontal com câmera frontal realocada do S7 FE — Foto: Reprodução/Samsung

Performance e armazenamento

O Galaxy Tab S7 FE traz o processador Snapdragon 750G, da Qualcomm. O chip possui núcleos que podem chegar a uma velocidade máxima de até 2,2 GHz. Além de ser considerado um processador intermediário de alto desempenho, o octa-core utiliza um processo de fabricação de 8 nanômetros. A Samsung menciona streamings e jogos estáveis e rápidos, além da realização de várias tarefas simultâneas com até três aplicativos em atividade de uma só vez.

De memória RAM, o tablet vem em apenas um versão de 6 GB. Para o armazenamento, por sua vez, a fabricante preparou uma opção em 128 GB. Usuários que precisam de mais espaço para mídias e aplicativos vão gostar de saber que o modelo conta com slot para cartão de memória, que permite expandir o armazenamento em até 1 TB, via cartão microSD.

Processador da Qualcomm — Foto: Divulgação/Motorola

Bateria

A bateria é um dos pontos de maior destaque do Galaxy Tab S7 FE. A Samsung equipou o tablet com capacidade de 10.090 mAh, que pode render até 13 horas de reprodução contínua de vídeos. O aparelho tem suporte para carregamento rápido de até 45 W e, segundo a fabricante, o S7 FE atinge 100% de carga em 90 minutos.

S7 FE vem com bateria de longa duração — Foto: Reprodução/Samsung

Versão do Android e recursos extras

O Galaxy Tab S7 FE sai de fábrica rodando o Android 11, sob a interface One UI 3.1, que é própria da Samsung. Apesar disso, no fim de 2022, a fabricante liberou a atualização para o Android 13 e a One UI 5.0 — deixando o modelo com o sistema operacional mais atual do mercado.

Sobre conectividade, o dispositivo vem com Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac de banda dupla e Bluetooth 5.0. Além disso, o modelo conta ainda com versão que suporta Internet 4G. Vale ressaltar que o S7 FE não traz NFC, nem suporte às redes 5G.

Tab S7 FE vem equipado com som AKG e tecnologia Dolby Atmos — Foto: Reprodução/Samsung

A caneta S Pen é outro acréscimo importante ao produto. Segundo a Samsung, a caneta conta com baixa latência e ponta macia, oferecendo uma experiência de escrita natural. Além disso, a S Pen apresenta acabamento premium e não precisa ser carregada.

Por fim, o S7 FE traz equipamento de som assinado pela empresa AKG. Além disso, os alto-falantes duplos do aparelho ainda contam com a tecnologia Dolby Atmos, que oferece experiência de som imersiva.

Preço

O Galaxy Tab S7 FE começou a ser vendido no Brasil em 2021 por R$ 4.999. Hoje, ele pode ser encontrado na Amazon por R$ 2.679 — garantindo um desconto de R$ 2.399.

Com informações de Samsung e GSM Arena.

