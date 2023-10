The Crew Motorfest: gameplay e requisitos do game de corrida da Ubisoft

The Crew Motorfest é o terceiro game na série de corrida em mundo aberto da Ubisoft , que dessa vez leva jogadores para curtir as belas paisagens do Havaí, nos Estados Unidos - mais precisamente na ilha de O'ahu. É possível participar de competições com temáticas diferentes e empolgantes, além de colecionar carros lendários e os personalizar da sua maneira.

The Crew Motorfest foi lançado no dia 14 de setembro para PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One e PC (via Epic Games Store e Ubisoft Store) por R$ 299,99. O game também está incluso no catálogo do serviço de assinatura Ubisoft+ sem custos adicionais. Confira, a seguir, tudo sobre The Crew Motorest.

The Crew Motorfest promete corridas intensas em belas paisagens do Havaí, nos Estados Unidos — Foto: Reprodução/Epic Games Store

Gameplay de The Crew Motorfest

The Crew Motorfest se passa durante um festival de carros chamado Motorfest na ilha de O'ahu, com atrações espalhadas por toda parte e diferentes desafios para os usuários conquistarem - semelhante a Forza Horizon 5. No centro da ilha há uma tenda em formato de vulcão, que serve como hub para o festival e ponto de encontro para jogadores. O mundo aberto traz paisagens paradisíacas, como encostas cobertas de cinzas vulcânicas, exuberantes florestas de mata atlântica, montanhas com perigosas curvas para drift e praias ensolaradas para curtir com os amigos.

The Crew Motorfest traz mais de 600 veículos para correr na paradisíaca ilha de O'ahu no Havaí em terceiro capítulo da série de corrida da Ubisoft — Foto: Reprodução/Ubisoft

Jogadores podem utilizar mais de 600 veículos, incluindo carros do "passado, presente e futuro", segundo a Ubisoft. A coleção do jogo promete ser a maior da série com novas categorias e modelos, incluindo supermáquinas como a Lamborghini Revuelto, duas gerações do Toyota Supra e novos veículos elétricos como o Lotus Evija. Além disso, os usuários poderão importar suas coleções diretamente de The Crew 2 para correr no novo game.

Em The Crew Motorfest as playlists levam jogadores por mini campanhas que exploram certos pontos da cultura de carros, como Made in Japan e seus drifts — Foto: Reprodução/Ubisoft

As corridas em si incluem diversos modos. Durante a campanha, é possível perseguir listas de desafios chamadas "Playlists", que são como mini campanhas narrando partes da cultura de carros. No lançamento, haverá 15 delas como "Made in Japan", "Motorsports", "Off-Roading Addict" e várias outras, que poderão ser adicionadas posteriormente. Aviões e barcos têm suas próprias playlists como "Ocean'n Sky".

The Crew Motorfest traz também seu próprio modo "Battle Royale" em Demolition Royale, no qual até 32 jogadores se enfrentam diretamente — Foto: Reprodução/Ubisoft

Já no multiplayer, usuários podem competir em torneios tradicionais como Grand Race, que inclui disputas entre 28 jogadores, e também um novo "Battle Royale" chamado Demolition Royale. Neste modo, 32 corredores se dividem em 8 equipes e poderão bater em seus adversários como em um rally de demolição para ser os últimos sobreviventes. Por fim, o modo Custom Show traz uma competição semanal para jogadores exibirem suas criações e competirem por votos da própria comunidade.

Requisitos mínimos

The Crew Motorfest - Requisitos mínimos Requisitos mínimos Configuração recomendada Alto (High) Ultra Performance: 1920 x 1080p / 30 fps / Low 1920 x 1080p / 60 fps / High 2560 x 1440p (2K) / 60 fps / High 3840 x 2160p (4K) / 60 fps / Ultra Sistema operacional: Windows 10 (64 Bits) Windows 10 (64 Bits) Windows 10 (64 Bits) Windows 10 (64 Bits) Processador: Intel Core i5 4460 ou AMD Ryzen 5 1400 Intel Core i5 8400 ou AMD Ryzen 7 2700X Intel Core i5 10600K ou AMD Ryzen 5 3600 Intel Core i5 11600K ou AMD Ryzen 5 3600X Memória RAM: 8 GB (Dual-Channel) 8 GB (Dual-Channel) 16 GB (Dual-Channel) 16 GB (Dual-Channel) Placa de vídeo: GeForce GTX 1060 6 GB ou Radeon RX 480 8 GB GeForce RTX 2060 6 GB ou Radeon RX 5700XT 8 GB GeForce RTX3070 8 GB ou Radeon RX 6700XT 12 GB GeForce RTX 3090 24 GB ou Radeon RX 7900 XT 20 GB Armazenamento: 40 GB de espaço disponível (SSD recomendado) 40 GB de espaço disponível (SSD recomendado) 40 GB de espaço disponível (SSD recomendado) 40 GB de espaço disponível (SSD recomendado)

