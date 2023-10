Tiozões: veja sinopse, elenco e trailer do filme de comédia da Netflix

O filme Tiozões (Old Dads) estreou no catálogo da Netflix na última sexta-feira (20) e já é um dos destaques do streaming, ocupando a segunda posição do Top 10. Estrelado por Bill Burr, Bobby Cannavale e Bokeem Woodbine, a trama segue um grupo de amigos de meia-idade que, após terem filhos, se sentem ultrapassados em um mundo cheio de CEOs bem mais jovens do que eles. Burr também atua por trás das câmeras, dirigindo o seu primeiro longa.

Com roteiro assinado pelo diretor em parceria com Ben Tishler, o longa-metragem, com pouco mais de uma hora e meia de tela, é uma produção da Miramax junto da All Things Comedy e All of Us Productions. Se você gosta de comédias no estilo pastelão, confira, a seguir, mais informações de Tiozões, como sinopse, elenco e repercussão.

Filme da Netflix é estrelado por Bill Burr, Bokeem Woodbine e Bobby Cannavale — Foto: Divulgação/Netflix

📝Onde assistir a segunda temporada de From? Descubra no Fórum do TechTudo

Enredo de Tiozões

A trama dessa comédia acompanha Jack Kelly (Bill Burr), Connor Brody (Bobby Cannavale) e Mike Richards (Bokeem Woodbine), um grupo de melhores amigos que, além de serem parceiros de negócios, também são pais esforçados. No entanto, quando eles decidem vender sua empresa de roupas esportivas, um excêntrico e bem mais novo CEO assume o controle, o que tira todos do sério.

Sentindo-se ultrapassados e não sabendo lidar com o mundo moderno, o grupo de amigos causará inúmeros problemas, incluindo crise no trabalho até confrontos com diretoras de escola poderosas.

Elenco de Tiozões

Comédia da Netflix é dirigida por Bill Burr em sua estreia como diretor — Foto: Divulgação/Netflix

Repercussão de Tiozões

Mesmo em alta na Netflix, o filme Tiozões não teve um desempenho positivo entre a imprensa especializada. No IMDb, o longa norte-americano tem nota 6,4, com base em 6,6 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, a performance negativa é maior, já que houve apenas 17% de aprovação dos críticos.

Para Charles Bramesco, do The Guardian, a produção não passa de uma "comédia raivosa e sem graça da Netflix". Por outro lado, John Serba, do Decider, traz uma análise mista, enfantizando que, apesar do "ritmo irregular", o longa se destaca pela "[...] força da credibilidade de Burr como um dos melhores comediantes de stand-up, o que ajuda a encobrir sua falta de polimento como cineasta".

Confira o trailer oficial de Tiozões:

Assista: conheça os melhores filmes da Netflix em 2023 - até agora