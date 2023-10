True Blood na Netflix: veja sinopse, elenco e trailer de série de vampiros

A série de fantasia True Blood é a mais nova produção exclusiva do canal HBO a entrar no catálogo da Netflix. As sete temporadas do show exibido entre 2008 e 2014 estão disponíveis para o público e figuram o Top 10 da plataforma. Estrelada por Anna Paquin (Destemida) e Stephen Moyer (After: Depois do Desencontro), a obra narra as rivalidades entre seres mágicos em uma pequena cidade no sul dos Estados Unidos.