Tudo Pra Ontem: veja sinopse, elenco e trailer da nova série da Netflix

A série Tudo Pra Ontem estreia no catálogo da Netflix nesta quinta-feira (5) e é a mais nova promessa do streaming para o público teen. Com Ripley Parker como showrunner, a comédia dramática teen segue Mia, uma adolescente londrina de 16 anos que, após receber alta do hospital após um quadro grave de anorexia, retorna ao colégio disposta a viver tudo o que ela perdeu enquanto esteve fora. Estrelam o show Sophie Wilde (Fale Comigo) e Lauryn Ajufo (O Chef).