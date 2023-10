TV Aparecida ao vivo: saiba como assistir a missas online

É possível assistir à TV Aparecida ao vivo e grátis pela Internet em várias plataformas. A emissora católica, que pertence ao grupo A12 de comunicação, oferece uma grade religiosa na televisão aberta, mas também disponibiliza o sinal online. Os fiéis podem assistir a programas religiosos como o Terço de Aparecida com Padre Antônio Maria e os de entretenimento como o Santa Receita e o Faça Você Mesmo pelo computador, no aplicativo para aparelhos Android e iPhone (iOS), nas smart TVs Samsung por meio do streaming gratuito Samsung TV Plus e pelo YouTube. A seguir, confira o guia completo com o passo a passo e saiba como assistir à programação da TV Aparecida ao vivo e online.