Vai jogar Roblox no PS4 ou PS5? Saiba tudo sobre a chegada do game

O jogo Roblox chegou ao PlayStation 4 ( PS4 ) e PlayStation 5 ( PS5 ) na terça-feira (10) de forma gratuita. O programa que serve de plataforma para criação de games e outras atividades online estava disponível para os celulares Android e iPhone ( iOS ), consoles Xbox e PC. Após um longo período, Roblox vai chegar ao PlayStation e traz todas as funções, além de continuidade com o que os jogadores já possuíam em outras plataformas. A seguir, saiba tudo sobre a chegada da nova versão.

Roblox chegou ao PS4 e PS5 de graça — Foto: Divulgação/Roblox

O que é Roblox?

Roblox trata-se de uma plataforma interativa onde os usuários têm acesso a vários jogos online criados pela própria comunidade. O game, que já possui 66 milhões de seguidores, permite criar uma conta gratuita, onde o consumidor paga apenas caso queira comprar itens decorativos e cosméticos. Vale lembrar que todos os jogadores também podem criar suas experiências: basta utilizar o software Roblox Studio, disponível para PC.

Roblox é uma plataforma de experiências — Foto: Divulgação/Roblox

Como baixar Roblox no PS4 e PS5?

Para baixar o Roblox nos consoles PlayStation, é preciso fazer o seguintes passos:

Acesse a PlayStation Store no seu console; Procure por Roblox no campo de busca; Selecione a opção “Baixar” para iniciar o download; O jogo Roblox será baixado e instalado automaticamente no seu PlayStation. O download é gratuito.

É possível baixar Roblox de graça no PlayStation — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Como fazer um conta de usuário no Roblox?

Para criar uma conta de usuário no Roblox acesse o site "https://www.roblox.com/" (sem aspas) e preencha os seguintes dados: data de nascimento, nome de usuário e gênero (opcional), além de criar uma senha. O registro é gratuito e compatível com todas as plataformas. Caso seja um jogador do Xbox ou celular, por exemplo, você poderá continuar com a mesma conta no PS4 ou PS5. Além disso, todo o progresso salvo nas outras versões será transferido para o PlayStation, caso entre com os mesmos dados utilizados.

Exemplo de um registro de usuário no Roblox, agora disponível para PlayStation — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

O Roblox tem crossplay?

O “crossplay” ("jogo cruzado", em tradução livre) é o termo usado para os jogos que funcionam em multiplayer, independente da plataforma. O Roblox é um tipo de game crossplay, ou seja, permite que um usuário do Xbox interaja com pessoas que jogam no PC e vice-versa. Isso acontece graças ao sistema de contas que o game utiliza para unificar o programa. Essa função se manterá nas versões para PS4 e PS5.

Roblox vai manter o crossplay para a versão do PlayStation (PS4 e PS5) — Foto: Divulgação/Roblox

Roblox tem suporte aos recursos do DualSense?

Não há nenhuma informação oficial sobre o controle DualSense, do PS5, trazendo ações específicas no Roblox. O joystick costuma ter funções extras em vários jogos, como gatilhos com sensor háptico, que endurecem ou ficam mais suaves de acordo com o contexto do jogo, por exemplo. No Roblox, os controles serão os mesmos encontrados no teclado e mouse ou no joystick do Xbox. Sem mudanças previstas neste sentido, mantendo a jogabilidade intacta para quem já estava acostumado.

Roblox não deve explorar funções específicas do DualSense — Foto: Reprodução/Murilo Molina

Robux no PS4 e PS5

O Robux é o nome dado para a moeda fictícia do Roblox, que por sua vez é comprada com dinheiro real. Os Robux possuem custos variados, mas, seguem uma precificação padrão em todas as plataformas. Normalmente eles possuem o seguinte preço, em Reais:

400 Robux – R$ 27,90

800 Robux – R$ 54,90

1700 Robux – R$ 109,90

4500 Robux – R$ 279,90

10000 Robux – R$ 549,90

22500 Robux – R$ 1099,90

O Robux comprado em qualquer plataforma serve na outra. Quem comprar Robux no Xbox vai poder gastar seu saldo na versão de PS4 ou PS5 normalmente. Basta usar a mesma conta no login da plataforma.