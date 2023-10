Virei Vampira: conheça sinopse e elenco da nova série teen da Netflix

A série Virei Vampira chegou à Netflix na última terça-feira (18) e já é um dos destaques do streaming, ocupando a quarta posição do Top 10 séries. A trama da comédia teen segue Carmie, uma adolescente de 13 anos que descobre que é metade humana e metade vampira. A produção tem Tommy Lynch como showrunner e Kaileen Angelic Chang e Niko Ceci no elenco principal. Com oito episódios, a produção canadense estreou no canal The Family Channel em maio deste ano. Se você gosta de séries teen sobrenaturais, confira mais detalhes, como sinopse, elenco e repercussão.