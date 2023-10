Xiaomi Poco M5 é bom? Veja preço e ficha técnica em detalhes do celular

O Poco M5 é um celular intermediário da Xiaomi. Ele chegou ao mercado nacional em setembro de 2022 com preço inicial sugerido de R$ 1.600. Hoje o modelo já aparece por R$ 859 no site da Amazon. O aparelho é focado em custo-benefício, mas não abandona especificações eficientes. Ele chega com enorme tela de 6,58 polegadas, conjunto triplo de câmeras e cores variadas. Além do preço competitivo, o modelo ainda traz bateria robusta de 5.000 mAh e conta com atualização para o Android 13. Nas linhas a seguir, o TechTudo traz a ficha técnica e as principais características do Poco M5 em detalhes. Vale lembrar que a Xiaomi não oferece suporte técnico ou garantia para produtos adquiridos de forma não-oficial.