11.11 Shopee, Shein e AliExpress: saiba tudo sobre o Esquenta Black Friday

Shopee , Shein e AliExpress têm promoções de Esquenta Black Friday já neste sábado (11). Chamado de 11.11, o evento de ofertas representa uma das principais data de vendas do ano para os e-commerces do sudeste asiático. Duas semanas antes da Black Friday — que acontece em 24 de novembro em 2023 —, as empresas já começam a oferecer produtos com descontos, além de cupons, frete grátis e outros benefícios que só ficam disponíveis durante as 24h do dia. A seguir, confira o guia que o TechTudo preparou com as principais informações sobre o 11.11 em 2023.

AliExpress terá cupons com descontos progressivos neste 11.11; veja outros benefícios — Foto: Reprodução/Unsplash/CardMapr.nl

1. O que é o 11.11?

O dia 11.11, também chamado de "Double Eleven" é uma das maiores datas de vendas para as empresas chinesas. No calendário chinês, o dia 11 de novembro marca o Dia dos Solteiros, celebrado por muitos jovens com a compra de presentes para si mesmos — aproveitando os descontos oferecidos pelos estabelecimentos comerciais. Na Internet, a data começou a se popularizar após o ano de 2009, com o lançamento do Festival E-Commerce Dia dos Solteiros, criado pelo grupo Alibaba. Atualmente, o 11.11 é, para muitas marcas, uma data mais significativa que a própria Black Friday.

2. Quais lojas vão participar?

O 11.11 é um dos maiores eventos de vendas do ano e, por isso, é esperada a participação de grandes e-commerces chineses, como AliExpress, Shein e Shopee. Além dessas, outras empresas também planejam realizar um esquenta Black Friday antes da última sexta-feira no mês e já divulgam as promoções antecipadas nas lojas físicas e online. Algumas delas são Mercado Livre, Americanas, O Boticário e Brasil Cacau.

3. O que esperar do 11.11 Shopee?

Na Shopee, o 11.11 terá descontos de até 70%, frete grátis acima de 10 reais e R$ 10 milhões em cupons de compras — com alguns exclusivos entre 0h e 2h da manhã. Novos descontos serão liberados às 12h e às 20h e a plataforma vai permitir o uso de mais de um cupom na finalização da compra, desde que sejam de tipos diferentes.

11.11 Shopee promete R$ 10 milhões de reais em cupons — Foto: Reprodução/Shopee

Além desta data, a Shopee também planeja campanhas de desconto em outros períodos de novembro. Veja abaixo.

13 a 15/11 - Especial Moda & Beleza;

17/11 - Dia de Grandes Marcas;

24/11 - Black Friday;

27 e 28/11 - Cyber Monday.

4. O que esperar do 11.11 Shein?

A Shein irá disponibilizar mais de 300 mil itens para a promoção do 11.11, totalizando R$ 11 milhões de reais em descontos. Os produtos terão até 90% de desconto e o site oferecerá cupons de frete grátis sem valor mínimo e outros vouchers. As ofertas já estão disponíveis no site e poderão ser adquiridas até as 23h59 do dia 12.11.

O 11.11 da Shein terá produtos com até 90% de desconto — Foto: Reprodução/Shein

Outras campanhas que acontecerão em novembro na Shein são:

Essenciais da Semana: Ocorre entre os dias 13 e 20/11 e terá descontos em produtos selecionados;

Black Friday: Ocorre nos dias 20 a 28/11. Ainda não há informações sobre as ofertas, mas está prevista uma ação de 48h de frete grátis entre os dias 22 e 24 de novembro.

5. O que esperar do 11.11 AliExpress?

Com horário de início marcado para 5h do dia 11, a ação 11.11 do AliExpress também irá oferecer promoções exclusivas para a data. Serão mais de R$ 10 milhões em descontos, além de cupons que oferecem 20% OFF a cada R$ 100 em compras. A empresa também promete entregas rápidas, seleção de produtos com frete grátis, reembolso a produtos atrasados ou fora da conformidade, cupons de novos usuários, entre outros benefícios.

Os cupons do AliExpress já estão disponíveis no site — Foto: Reprodução/Millena Borges

Os cupons do 11.11 AliExpress já podem ser coletados. Confira.

PROMO25: R$ 25 de desconto em compras acima de R$ 250;

PROMO75: R$ 75 de desconto em compras acima de R$ 500;

PROMO150: R$ 150 de desconto em compras acima de R$ 1.000.

6. É seguro comprar na Shopee, Shein e AliExpress?

Apesar desses sites serem populares, é importante entender que e-commerces como Shopee, Shein e AliExpress são marketplaces, ou seja, a qualidade dos produtos varia de revendedor para revendedor. Por essa razão, recomenda-se estar atento às avaliações dos produtos vendidos, verificando fotos e comentários de outros compradores que possam atestar os benefícios da compra.

Outra solução para garantir uma compra segura é verificar a página das empresas no Reclame Aqui, site que reúne queixas dos consumidores e atribui uma nota para o grau de confiabilidade e resolução das companhias. Para o período dos últimos seis meses, a plataforma apresenta a avaliação "Ótima" para a Shopee e "Bom" para a Shein. No entanto, o AliExpress apresenta uma reputação negativa devido ao alto número de reclamações realizadas no site que ficaram sem retorno por parte da empresa.

É possível descobrir o quão segura é uma loja através da página dela no Reclame Aqui — Foto: Reprodução/Millena Borges

Com informações de iSmart, Extra, Reclame Aqui (1, 2, 3)

