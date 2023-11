3ª temporada de O Famoso Alfaiate: veja sinopse, elenco e trailer da série

A terceira temporada de O Famoso Alfaiate chegou ao catálogo da Netflix nesta sexta-feira (3). Com Çağatay Ulusoy e Şifanur Gül no elenco principal, a trama acompanha um famoso alfaiate que fica responsável por fazer o vestido de casamento da noiva de seu melhor amigo. Só que muitos segredos desse trio estão escondidos embaixo do véu, criando um triângulo amoroso com muitas reviravoltas. Muito aguardada pelos fãs de produções turcas, o projeto é uma criação de Onur Güvenatam e tem direção de Cem Karci.

A série tem roteiro assinado por Rana Mamatlıoğlu e Bekir Baran Sıtkı, enquanto a produção ficou com o estúdio OGM Pictures. Se você gosta de séries turcas recheadas de drama e mistério, confira, a seguir, mais detalhes da 3ª temporada de O Famoso Alfaiate, como sinopse, elenco e repercussão.

Série turca da Netflix é estrelada por Çagatay Ulusoy e Şifanur Gül — Foto: Divulgação/Netflix

Enredo de O Famoso Alfaiate ( contém spoilers! )

Na primeira temporada, a história gira em torno de Peyami (Ulusoy), um renomado alfaiate que acaba herdando o negócio do avô, um dos melhores no ofício em Istambul. Mas a morte do ente querido não lhe deixou apenas um empreendimento bem-sucedido, mas também um segredo de família obscuro que deve ser guardado.

No entanto, as coisas começam a se complicar quando Esvet (Gül), noiva do melhor amigo de Peyami, pede ao famoso alfaiate que faça seu vestido de casamento. Mas o que o protagonista não sabe é que os três guardam segredos e, assim, sentimentos indevidos começam a florescer.

Já na segunda season, a trama continua com muitos segredos e reviravoltas, e o triângulo amoroso entre Peyami, Esvet e Dimitri (Bademci) começa a complicar ainda mais a relação entre eles. E nessa nova temporada, Peyami decide, de uma vez por todas, revelar ao amigo Dimitri que ele e Esvet nutrem sentimentos intensos um pelo outro.

Elenco de O Famoso Alfaiate

Estrelado por Çağatay Ulusoy (O Último Guardião) no papel do protagonista Peyami e Şifanur Gül (The Red Room) interpretando Esvet, o elenco de O Famoso Alfaiate ainda reúne nomes como Salih Bademci (Love For Rent) como Dimitri, Olgun Şimşek (Quase Famosos) dando vida a Mustafa e Ece Sükan (Night of June) atuando como Suzi.

Série dramática é uma criação assinada por Onur Güvenatam — Foto: Divulgação/Netflix

Repercussão

Popular entre os assinantes da Netflix, a série O Famoso Alfaiate tem recebido uma resposta mediana da imprensa especializada em sites agregadores. No IMDb, por exemplo, a produção turca tem nota 6,2, com base em 4,2 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de Onur Güvenatam conquistou 83% de aprovação do público geral. No entanto, até a publicação dessa matéria, nenhuma review internacional estava disponível.

Confira o trailer oficial da 3ª temporada de O Famoso Alfaiate:

