A Bilionária, o Mordomo e o Namorado: veja enredo da série da Netflix

O documentário A Bilionária, o Mordomo e o Namorado é uma dos seriados que estão no Top 10 Netflix nesta sexta-feira (10). Dividida em três capítulos, a produção investiga o escândalo por trás da herança de Liliane Bettencourt (1922 - 2017), ocorrido entre 2007 e 2013. A empresária francesa era herdeira do Grupo L'Oreal e foi uma das mulheres mais ricas do mundo, com fortuna estimada em aproximadamente US$ 40 bilhões (R$ 196 bilhões, em conversão atual).