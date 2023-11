A Sete Palmos: veja sinopse e elenco da série da HBO que chegou na Netflix

A série A Sete Palmos é mais uma produção original da HBO a ser incluída no catálogo da Netflix . Lançada na manhã de hoje (01), a comédia dramática foi exibida entre 2001 e 2005 nos Estados Unidos. O enredo mostra a rotina de uma família que gerencia uma funerária. No elenco, são protagonistas os atores Michael C. Hall (Dexter), Frances Conroy (Coringa) e Rachel Griffiths (Desafio do Destino).

A trama criada pelo showrunner Alan Ball (True Blood) conquistou nove prêmios Emmy, além de outras premiações do meio audiovisual. Vale lembrar que, além de A Sete Palmos, a Netflix tem em seu catálogo outras produções originais da HBO, como Young Sheldon, Band of Brothers e Ballers. Veja a seguir mais informações sobre elenco, enredo, repercussão e prêmios da série.

Uma família repleta de problemas gerencia uma funerária — Foto: Reprodução/IMDb

📝 Onde assistir a segunda temporada de From? Descubra no Fórum do TechTudo

Enredo de A Sete Palmos

Na cidade de Pasadena, Califórnia (EUA), uma família gerencia há décadas uma funerária local. Após a morte de Nathaniel Fisher (Richard Jenkins), o patriarca fundador da empresa, a liderança fica nas mãos dos filhos Peter (Peter Krause) e David Fisher (C. Hall). A mãe dos rapazes, Ruth (Conroy), ainda está em processo de luto pela morte do marido, e tem como suporte emocional Claire (Lauren Ambrose), filha caçula e o espírito rebelde dos Fisher.

Durante os episódios, vemos os protagonistas não só tocando o negócio, como também enfrentando dilemas que envolvem família, relações interpessoais, religião, sexualidade, evolução pessoal e a compreensão da morte. A trama também investe no humor surreal quando mostra os diálogos dos protagonistas com pessoas que já morreram, seja o patriarca Nathaniel ou algum cadáver embalsamado pelos Fisher.

David Fisher, personagem de Michael C. Hall, comanda uma funerária após a morte de seu pai — Foto: Reprodução/IMDb

Elenco A Sete Palmos

Estão no cast principal os atores Peter Krause (9-1-1), Lauren Ambrose (Servant), Freddy Rodriguez (Planeta Terror) no papel de Federico Diaz, Mathew St. Patrick (Doe: Sem Passado) interpretando Keith Charles, Richard Jenkins (Dahmer: O Canibal Americano) sendo Nathaniel Fisher, Jeremy Sisto (As Patricinhas de Beverly Hills) como Billy Chenowith e Justina Machado (A Rainha do Sul) dando vida à Vanessa Diaz.

Repercussão e prêmios

Entre a crítica, a aprovação geral no Rotten Tomatoes é de 81%, enquanto no Metacritic a pontuação de todas as temporadas é 74. Atualmente, A Sete Palmos possui nota 8,7 no IMDb, sendo a 80ª série mais bem avaliada pelos usuários do portal.

Durante sua exibição, a comédia dramática conquistou 166 indicações a prêmios, sendo vencedor em 61 nomeações. Entre as principais conquistas, estão nove estatuetas no Emmy Awards (incluindo Melhor Elenco em uma Série de Drama), três no Globo de Ouro (sendo vitorioso na categoria Melhor Série de Drama), quatro no GLAAD Media Awards e três no Prêmio do Sindicato dos Atores.

Confira um resumo de A Sete Palmos:

Com informações de IMDb, Metacritic, Rotten Tomatoes

Assista: saiba tudo sobre o HBO Max