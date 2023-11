A Viagem de Chihiro: saiba mais sobre o filme do Studio Ghibli

A Viagem de Chihiro é um dos filmes mais populares do Studio Ghibli e o mais famoso do cineasta japonês Hayao Miyazaki. Atualmente, a animação está disponível no catálogo da Netflix . O longa traz a história de uma menina de dez anos que precisa salvar seus pais em um mundo espiritual, onde ela passa por várias aventuras e convive com locais e seres inusitados.

Lançado em 2001, A Viagem de Chihiro conquistou a categoria de Melhor Filme de Animação no Oscar de 2003. Pegando carona nesse sucesso atemporal, o TechTudo resolveu trazer algumas informações sobre o longa, como enredo, temas e personagens da história. Confira a seguir:

A Viagem de Chihiro: vencedor do Oscar em 2003, o filme também conquistou o Urso de Ouro em 2002 — Foto: Reprodução/Studio Ghibli

Enredo de A Viagem de Chihiro

A animação japonesa segue os passos de Chihiro, que está de mudança para outra cidade com seus pais. Durante a viagem, eles encontram um túnel enigmático que leva a um povoado misterioso e que está aparentemente desabitado. A protagonista começar a investigar o local e, em meio aos acontecimentos sobrenaturais que vão ocorrendo, descobre que seus pais foram transformados em porcos. Com isso, ela se desespera pouco a pouco e começa a ficar transparente. Chihiro terá de superar imensos desafios nessa realidade diversa e espiritual para poder recuperar seus pais.

A Viagem de Chihiro: de acordo com Miyazaki, Chihiro foi criada para representar uma heroína da faixa etária dela — Foto: Reprodução/Studio Ghibli

Personagens de A Viagem de Chihiro

Chihiro

A personagem principal do filme é Chihiro, uma menina de dez anos que é assustada e dependente de outras pessoas até entrar no mundo espiritual. Por outro lado, ao precisar passar por diversos obstáculos em uma realidade totalmente diferente, a garota muda sua personalidade e começa a ser mais determinada e corajosa ao longo da história.

Chihiro: a personagem principal da história foi inspirada em uma filha de um amigo de Hayao Miyazaki — Foto: Reprodução/Studio Ghibli

Haku

Haku é um garoto de 12 anos e uma das figuras centrais de A Viagem de Chihiro, sendo o primeiro contato da protagonista com a realidade espiritual. Ele é o aprendiz de Yubaba, uma bruxa que é a chefe da casa termal, e precisa cumprir tarefas controversas para ela, quando se transforma em dragão. Apesar disso, o menino aparenta ter um bom coração e está sempre tentando ajudar Chihiro, enquanto a garota está passando por momentos complicados neste novo mundo.

Haku simboliza um espírito do rio e ele é quem ajuda Chihiro a se estabelecer na casa termal — Foto: Reprodução/Studio Ghibli

Yubaba

Yubaba é uma bruxa gananciosa e ardilosa, sendo a chefe da casa termal da realidade exótica. A personagem consegue controlar todos os trabalhadores do local ao roubar seus nomes, algo que ela fez com Chihiro e Haku. Yubaba procura cuidar do seu filho Boh, um bebê gigante e mimado que vive trancado no quarto, além de ter uma gêmea, Zeniba, que possui uma personalidade bem diferente da irmã.

Yubaba: o nome da antagonista do filme significa "velha senhora das águas quentes" — Foto: Reprodução/Studio Ghibli

Kamaji

Vivendo no subsolo da casa termal, Kamaji é o fornecedor de carvão do local e sua função é preparar poções de banho para os clientes, auxiliado por algumas criaturinhas Susuwatari nessa tarefa - além de contar também com a ajuda de seus múltiplos braços. A princípio, ele é rude e severo com Chihiro. No entanto, após alguns momentos, o personagem se mostra mais prestativo e acolhedor, oferecendo até mesmo alguns conselhos para a garota.

Kamaji tem uma fisionomia semelhante à de uma aranha e consegue esticar os seis braços para realizar suas tarefas — Foto: Reprodução/Studio Ghibli

Lin

Uma das funcionárias da casa termal é Lin, uma mulher adulta que não gosta de Chihiro em um primeiro momento e costuma ter atitudes arrogantes e provocadoras. Contudo, após algumas situações, ela desenvolve uma amizade leal com a protagonista, sendo mais simpática e auxiliando a garota em certas missões.

Apesar de distante de Chihiro no início, Lin se torna uma espécie de irmã mais velha para a protagonista ao longo da história — Foto: Reprodução/Studio Ghibli

Boh

Filho de Yubaba, Boh é um bebê gigante que vive em um quarto separado da casa termal. A bruxa não tem muitas capacidades para cuidar dele, que é um bebê sensível e bastante mimado. Em uma ocasião, Chihiro se esconde de Yubaba no quarto de Boh e ele passa a querer brincar com a garota.

Boh é o filho de Yubaba e por ser muito mimado, permanece o tempo inteiro preso em seu quarto — Foto: Reprodução/Studio Ghibli

Sem Rosto

Sem Rosto é uma espécie de espírito e ninguém da casa termal sabe o suficiente sobre ele. Em um dia chuvoso, Chihiro conhece o espírito acreditando que ele fosse um dos clientes do local. Uma das capacidades de Sem Rosto é gerar ouro, com isso, ao tomarem conhecimento dessa questão, os funcionários passam a tratá-lo bem. Sua personalidade e fisionomia é uma referência ao modo como as pessoas querem enxergá-lo.

Sem Rosto é um dos personagens mais ilustres de A Viagem de Chihiro e sua aparência foi baseada em contos da mitologia japonesa — Foto: Reprodução/Studio Ghibli

Temas e Montagem de A Viagem de Chihiro

Apesar de se apresentar como uma história de fantasia, A Viagem de Chihiro ilustra vários aspectos visuais deslumbrantes e aborda temas profundos, como autoconhecimento, autorreflexão e amadurecimento, retratados principalmente em Chihiro. Os espíritos que são exibidos no longa também estão relacionados aos desejos internos, refletindo o modo como o ser humano pode agir em certos momentos.

Hayao Miyazaki também traz cenas em que os personagens ficam estáticos e, por vezes, os mostra contemplando paisagens por alguns segundos. Esse é um conceito filosófico japonês denominado Ma e possui vários significados, como "espaço", "tempo", "vazio" e "intervalo". O Ma é uma concepção aplicada tanto nos filmes quanto em outras manifestações artísticas, sendo algo presente em várias produções do Studio Ghibli.

Ma: o conceito serve como uma pausa na história e interage como um fator imersivo no filme para os espectadores — Foto: Reprodução/Studio Ghibli

Repercussão

A Viagem de Chihiro é altamente elogiado até hoje, e segue sendo um dos longas mais aclamados do Studio Ghibli. Além das premiações conquistadas na época do lançamento, o filme permaneceu por um longo tempo como a produção japonesa de maior bilheteria do mundo, sendo superado apenas em 2021, com a chegada de Demon Slayer: Mugen Train.

Nos sites agregadores de críticas, o filme também exibe excelentes comentários. Pelo IMDb, A Viagem de Chihiro tem uma pontuação de 8,6, em um total de 814 mil avaliações. Enquanto isso, no Rotten Tomatoes, a classificação do longa japonês é de 96%, tanto entre o público quanto na opinião da imprensa especializada.

A Viagem de Chihiro: incluindo os relançamentos nos cinemas dos últimos anos, o filme arrecadou cerca de US$ 395 milhões de bilheteria — Foto: Reprodução/Studio Ghibli

Confira o trailer oficial de A Viagem de Chihiro:

