Ao adquirir um sistema de alarme residencial, o usuário pode controlá-lo por meio de aplicativos em dispositivos móveis. Isso permite que você monitore e controle a segurança de sua casa de qualquer lugar do mundo. Por meio desses equipamentos também é possível receber alertas instantâneos em tempo real quando ocorrer uma atividade suspeita. Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre sistemas de alarme residencial.

Alarme para casa: como usar produtos inteligentes para sua segurança — Foto: Divulgação/Segmas

O que são sistemas de alarme residencial?

Um sistema de alarme residencial é um conjunto de dispositivos e componentes projetados para monitorar e proteger uma residência contra intrusões, incêndios, vazamentos de gás ou outras emergências. O principal objetivo de um sistema de alarme residencial é alertar os moradores e/ou as autoridades sobre atividades ou condições anormais que possam representar uma ameaça à segurança da casa.

O funcionamento de um sistema de alarme residencial pode variar dependendo do tipo específico de sistema, mas, de maneira geral, ele envolve uma série de etapas que começam com a detecção de uma condição anormal e terminam com a notificação dos moradores ou das autoridades.

Como funcionam os alarmes domésticos?

Painel de controle

O painel de controle é um componente fundamental dentro de um sistema de alarme residencial, servindo como o centro de gerenciamento e processamento de informações. Trata-se geralmente de um pequeno touchpad que recebe sinais dos vários sensores instalados no sistema, como sensores de movimento, sensores de abertura de portas/janelas, detectores de fumaça, entre outros. Esses sensores detectam atividades suspeitas ou condições anormais.

Painel de controle ACAGALA — Foto: Reprodução/Amazon

Sensores de portas e janelas

Os sensores de portas e janelas em um sistema de alarme residencial são dispositivos fundamentais para a detecção de invasões. Geralmente, esses sensores consistem em duas partes: um ímã colocado na porta ou janela e um sensor instalado no batente. Quando a porta ou janela é aberta, as duas partes se afastam, interrompendo o circuito magnético e ativando o sensor.

Sensor de portas e janela Intelbras — Foto: Reprodução/Amazon

Sensores de movimento

Os sensores de movimento, também conhecidos como sensores de presença, são componentes importantes em sistemas de alarme residenciais.Quando detectam uma mudança significativa e rápida, enviam um sinal ao painel de controle do sistema. É recomendável que esses dispositivos sejam instalados em entradas principais, corredores e áreas de passagem e em salas com objetos de valor.

Sensor de presença — Foto: Reprodução/Amazon

Sirene

A sirene em um sistema de alarme residencial é ativada pelo painel de controle quando detecta uma condição de alarme, como intrusão ou emergência. Ao receber o sinal do painel, a sirene emite um som alto e audível para alertar moradores e vizinhos sobre a situação. Estrategicamente instalada em locais que levam em consideração a propagação do som, a sirene tem a função de dissuadir intrusos e proporcionar uma resposta rápida a eventos de emergência.

Sirene Alarme ZigBee — Foto: Reprodução/Amazon

Quais são os benefícios de ter um sistema de alarme inteligente na sua residência?

Maior segurança e proteção

A presença visível de um sistema de alarme, juntamente com sinais e adesivos indicando sua existência, atua como um dissuasor eficaz contra invasões e crimes. Uma vez que esses dispositivos combinados são capazes de emitir alertas sonoros imediatos em caso de detecção de intrusão, alertando os moradores e vizinhos sobre a possível ameaça.

Monitoramento remoto

Um dos maiores benefícios de ter um sistema de alarme inteligente na sua residência é ser notificado remotamente em tempo real sobre atividades suspeitas ou eventos de alarme. Independentemente da localização, os moradores têm acesso instantâneo a informações para que possam agir prontamente, entrando em contato com as autoridades locais, vizinhos ou serviços de segurança profissional, se necessário.

Alertas de gás e incêndio

O sistema de alarme pode ser integrado a alertas de gás e incêndio proporcionando benefício para a segurança residencial. Os sensores de gás e fumaça integrados ao sistema de alarme permitem a detecção antecipada de potenciais ameaças, possibilitando uma resposta rápida antes que a situação se agrave. O sistema pode ser programado para reagir com sirenes audíveis e notificações remotas para os moradores em caso da detecção de vazamento de gás ou indícios de incêndio.

Redução nos custos do seguro residencial

A implantação de um sistema de alarme inteligente pode gerar descontos nos valores gastos no seguro residencial. Isso porque, antes de definir o valor a ser pago pelo contrato de seguro, a seguradora avalia o grau de risco de uma determinada residência. Por conta disso, muitas empresas de segurança prevêem descontos no valor pago em residências equipadas com sistema de alarme, uma vez que passam a estar mais protegidas contra invasores e outros sinistros.

Integração com outros sistemas domésticos

A integração de um sistema de alarme com outros sistemas domésticos pode oferecer diversas vantagens, proporcionando uma experiência mais conveniente, eficiente e abrangente para os moradores. A integração permite que os moradores controlem vários sistemas, como iluminação, termostatos, câmeras de vigilância e fechaduras, por meio de um único painel de controle. Isso simplifica a gestão e facilita o acesso a diferentes funcionalidades.

Quais tipos de sistemas de alarme residencial existem?

Sistemas de alarme com fios

O sistema de alarme com fios é uma das formas mais tradicionais de segurança residencial, utilizando uma rede de cabos para conectar sensores, dispositivos e componentes do sistema ao painel de controle central. Aqui estão alguns pontos-chave sobre esse tipo de sistema. Para dificultar a sua desativação, é necessário que os cabos e fios estejam ocultos no chão e nas paredes da casa.

Sistemas de alarme sem fios

Os sistemas de alarme sem fios oferecem uma abordagem mais flexível e moderna para a segurança residencial em comparação com os sistemas com fios tradicionais. Um dos principais benefícios dos sistemas sem fios é a facilidade de instalação. Não há necessidade de passar cabos através das paredes, tornando o processo mais rápido e menos invasivo. Por serem integrados por dispositivos portáteis, a reconfiguração dos equipamentos ocorre de maneira mais conveniente, quando necessária.

Qual é o custo de um sistema de alarme residencial?

O custo de um sistema de alarme residencial pode variar significativamente, dependendo de vários fatores, como o tipo de sistema, a extensão da cobertura, os recursos incluídos e se é instalado profissionalmente. Quando instalado de maneira profissional, deve-se levar em consideração que serão necessários gastos com equipamentos, instalação, ativação e monitoramento.

Há também a opção do próprio usuário instalar equipamentos. Nesse caso, o proprietário é quem é responsável pela escolha da disposição dos componentes do sistema bem como pela sua manutenção. É sem dúvidas uma opção mais em conta, contudo é preciso ter conhecimento do funcionamento do sistema de alarme, ainda que dispositivos inteligentes estejam ficando com sua instalação cada vez mais simplificada e intuitiva.

Modelos de alarmes inteligentes

Atualmente no Brasil estão disponíveis diversos kits de alarmes inteligentes com diferentes composições e valores. Por exemplo, o Kit de Alarme Intelbras AMT 2018 contendo três sensores de presença, 10 sensores de abertura e dois controles está sendo vendido no varejo por aproximadamente R$ 1.415.

Kit de Alarme Intelbras — Foto: Reprodução/Amazon

Outra opção é o Galori CS118 que oferece 2 detectores infravermelhos, 6 detectores de porta, 2 controles remotos, 1 botão de campainha, 1 sirene. Esse kit pode ser encontrado em lojas online por valores que giram em torno de R$ 850.

Kit alarme Galori CS118 — Foto: Reprodução/Amazon

