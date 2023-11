Anime do Scott Pilgrim: veja enredo e personagens da produção da Netflix

O protagonista que dá nome à obra é um músico que se apaixona por Ramona Flowers, uma jovem atraente e misteriosa que também simpatiza com Pilgrim. O problema é que os ex-namorados da garota não vão deixar o atual pretendente em paz. Cera e Winstead participam na dublagem do anime, assim como outros nomes do elenco do live action, como Brie Larson (As Marvels) e Chris Evans (Máfia da Dor). Veja, a seguir, mais informações sobre enredo e personagens.