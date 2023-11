Aquarius: veja sinopse, elenco e trailer do filme com Sônia Braga

O filme Aquarius (2016) está atualmente disponível no catálogo da Netflix e Globoplay , e para aluguel nas plataformas Apple TV+ (R$ 9,90), Google Play Filmes (R$ 6,90) e YouTube (R$ 6,90). O enredo desse drama acompanha a luta de uma mulher de meia-idade para salvar seu apartamento e o condomínio onde mora da demolição de uma construtora. Com direção do aclamado cineasta brasileiro Kleber Mendonça Filho, estrelam o projeto Sônia Braga e Humberto Carrão.

Com duas horas e meia de duração, o longa-metragem nacional tem o roteiro assinado pelo próprio diretor e a produção ficou por conta de Emilie Lesclaux, Saïd Ben Saïd e Michel Merkt. Já a distribuição da obra é da Vitrine Filmes. A seguir, confira mais detalhes de Aquarius, como sinopse, elenco e repercussão.

Longa nacional é estrelado pela atriz Sônia Braga — Foto: Divulgação/Vitrine Filmes

Sinopse de Aquarius

A história desse drama gira em torno de Clara Bragança (Sônia Braga), uma viúva de 65 anos e crítica musical aposentada, que vive a vida tranquilamente em seu apartamento à beira mar em Recife. No entanto, quando a Construtora Bonfim começa a adquirir quase todos os apartamentos do prédio, menos o da protagonista, Clara começa a sofrer assédio diariamente da empreiteira. Determinada a não deixar o local, a situação começa a ficar cada vez mais complicada, podendo, inclusive, comprometer os planos da protagonista de morar no mesmo lugar até morrer.

Elenco de Aquarius

O filme é estrelado por Sônia Braga (Bacurau) no papel da protagonista Clara Bragança e Humberto Carrão (Todas as Flores) interpretando Diego Bonfim. O elenco de Aquarius ainda reúne nomes como Maeve Jinkings (Os Outros) dando vida à Ana Paula Bragança, Fernando Teixeira (O Nó do Diabo) vivendo Geraldo Bonfim, Bárbara Colen (A Menina que Matou os Pais: A Confissão) como intérprete da jovem Clara e Allan Souza Lima (Amor Perfeito) como Paulo.

Aquarius teve sua primeira exibição mundial na 69° edição do Festival de Cannes — Foto: Divulgação/Vitrine Filmes

Repercussão

Indicado a diversos prêmios internacionais, como o Independent Spirit Awards, César e o Prêmio Platino, o filme Aquarius teve sua estreia mundial na 69° edição do Festival de Cannes, na qual concorreu à Palma de Ouro.

Sucesso entre o público e a imprensa especializada, o longa teve um desempenho positivo, como indicam os principais agregadores. No IMDb, a produção nacional tem nota 7,4, com base em 21 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de Kleber Mendonça Filho conquistou 97% de aprovação dos críticos, além de um selo "Fresh" no tomatômetro.

Segundo o consenso do site em questão, "liderado por uma atuação poderosa de Sônia Braga, Aquarius utiliza um conflito entre um inquilino e incorporadores para lançar um olhar perspicaz sobre a relação entre espaço e identidade".

Confira o trailer oficial de Aquarius

Com informações de IMDb, Netflix e Rotten Tomatoes

