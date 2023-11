As Ladras: veja sinopse, elenco e trailer do filme francês da Netflix

O filme As Ladras (Wingwomen) estreou no catálogo da Netflix na última quarta-feira (1) e já um dos destaques da plataforma, liderando o Top 10 do streaming. A trama do longa de ação francês segue uma ladra profissional que finalmente decide se aposentar, mas só depois de seu último grande roubo ao lado das parceiras do crime. Com direção de Mélanie Laurent, o filme é estrelado por Adèle Exarchopoulos e Manon Bresch.