Avatar Frontiers of Pandora no PS4? Tire dúvidas de lançamento e gameplay

Avatar Frontiers of Pandora tem lançamento previsto para 7 de dezembro de 2023 no PlayStation 5 ( PS5 ), Xbox Series X , Xbox Series S e PC. O jogo deve servir como uma nova adaptação do universo de Avatar, série de filmes do diretor James Cameron produzida pela Disney. A Ubisoft fica a cargo do desenvolvimento, em parceria com o estúdio Massive Entertainment. A saga se passa em um planeta alienígena e é protagonizada pelos Na’Vi, criaturas azuis e altas, que vivem em harmonia com a natureza.

O título vai trazer história original e também personagens inéditos em relação aos dois longas-metragens já lançados. O foco será na história para um jogador, mas será possível jogar de forma cooperativa, com até dois participantes. Tire suas dúvidas sobre o lançamento.

Avatar Frontiers of Pandora chega em dezembro — Foto: Divulgação/Ubisoft

Lançamento de Avatar Frontiers of Pandora

Avatar Frontiers of Pandora está em desenvolvimento já há muitos anos e foi anunciado em 2017. O planejamento original era ser lançado até 2022, mas foi adiado por problemas de produção. Seu lançamento final está mesmo agendado para 7 de dezembro de 2023 e isso não deve mudar – especialmente pela proximidade com a data.

Avatar Frontiers of Pandora é planejado desde 2017 — Foto: Divulgação/Ubisoft

Plataformas e requisitos mínimos

Para quem tem interesse em jogar Avatar Frontiers of Pandora, saiba que é preciso ter uma máquina de nova geração. O jogo realmente foi produzido com o PS5, Xbox Series S e Xbox Series X em mente. Ele não será lançado no PS4, Xbox One e nem mesmo no Nintendo Switch. Quem tiver um PC potente, compatível com a maioria dos jogos atuais, também vai poder aproveitar. Saiba o que é preciso para jogar no computador:

Avatar Frontiers of Pandora - Requisitos Componente Requisito mínimo Sistema operacional Windows 10 Processador AMD Ryzen 5 3600 ou Intel Core i7 Memória 16GB Placa de vídeo AMD RX 5700 8GB ou Nvidia GTX 1070 8GB Espaço livre 90GB de SSD

Gameplay de Avatar Frontiers of Pandora

Similar a muitos jogos da Ubisoft, Avatar Frontiers of Pandora será um jogo de mundo aberto. Porém, não vai se basear no mapa de algum local existente e nem será similar a qualquer lugar da Terra. O jogo se passa em Pandora, então espere ver muitos ambientes exóticos e alienígenas, com plantas e animais presentes nos dois filmes – incluindo aquelas plantas que lançam os personagens ao ar e servem como “planador”.

Avatar Frontiers of Pandora é de mundo aberto com exploração — Foto: Divulgação/Ubisoft

O game terá jogabilidade em primeira pessoa e seguirá algumas convenções da Ubisoft, como bases para serem libertas, animais para se enfrentar e domar, além de outros elementos interativos. O jogador vai poder usar – e tentar usar bem – uma infinidade de armas, sejam elas de fogo ou de corte. O controle fica a maior parte do tempo com um personagem Na’Vi, mas espere por segmentos de jogabilidade que são um pouco diferentes do padrão.

Como um game de mundo aberto, Avatar Frontiers of Pandora terá um mapa com muitos marcadores, incluindo missões principais e secundárias, para que o jogador consiga se guiar e decidir para onde ir. O jogo também promete ter muita jogabilidade no ar, com criaturas aladas que os usuários poderão controlar. No geral, Avatar Frontiers of Pandora deve ser um game variado e com bastante coisa para se fazer ao longo de suas horas de campanha.

Enredo de Avatar Frontiers of Pandora

Em Avatar Frontiers of Pandora os jogadores vão controlar um personagem inédito, um órfão Na’Vi, que pode ser masculino ou feminino e que foi criado como soldado pela organização humana que tenta colonizar Pandora. Com o tempo, a criatura escapa e tenta se reconectar às suas raízes Na’Vi, incluindo o plano de retomar território e lidar com a ameaça humana contra seu povo e seu planeta.

Avatar Frontiers of Pandora traz enredo inédito — Foto: Divulgação/Ubisoft

O destaque para a história é que ela deve se passar em uma área de Pandora que ainda não foi vista, nem mesmo nos filmes. Os produtores indicam que o enredo estará conectado aos longas de Avatar, mas ainda não se sabe como isso vai ocorrer ou que surpresas e personagens dos filmes podem aparecer no game.

Trailer de Avatar Frontiers of Pandora

Confira o trailer mais recente de Avatar Frontiers of Pandora lançado pela Ubisoft: