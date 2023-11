Baten Kaitos I & II HD Remaster: veja história e gameplay dos RPGs

Baten Kaitos I & II HD Remaster é uma coletânea para Nintendo Switch que traz versões melhoradas de dois RPGs clássicos da franquia Baten Kaitos no GameCube: Eternal Wings and the Lost Ocean (2004) e Origin (2006).

Os títulos desenvolvidos pela tri-Crescendo e pela Monolith Soft , hoje conhecida pela série Xenoblade Chronicles, foram publicados pela Namco na época, mas agora serão relançados pela Bandai Namco com visuais remasterizados e outras melhorias. Baten Kaitos I & II HD Remaster está disponível para Nintendo Switch por R$ 264,90.

Baten Kaitos I & II HD Remaster traz dois RPGs clássicos do GameCube de volta com visuais melhorados — Foto: Divulgação/Bandai Namco

História de Baten Kaitos I & II HD Remaster

A série Baten Kaitos acompanha a história de duas diferentes eras de relativa paz após uma grande batalha contra um Deus ancestral chamado Malpercio. A criatura foi aprisionada e se tornou uma apenas uma lenda, porém a superfície do mundo ficou destruída e a humanidade passou a viver em um mundo composto por continentes flutuantes.

Com o passar dos tempos, os seres humanos desenvolveram a capacidade de criar asas, chamadas "Asas do Coração" (Wings of the Heart), que podem ser usadas para cruzar pequenas distâncias e cuja aparência refletem a alma da pessoa. Neste mundo os itens também são mantidos em cartas mágicas chamadas Magnus, ao redor das quais toda a sociedade se desenvolveu.

A história de Baiten Kaitos se passa em um mundo repleto de continentes flutuantes — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store

No primeiro jogo, Baten Kaitos: Eternal Wings and the Lost Ocean, jogadores acompanham a história de Kalas, um jovem que nasceu com apenas uma asa e que conta com uma prótese mecânica criada por seu avô para voar. O usuário controla o protagonista diretamente, porém seu papel na história é de um "Guardian Spirit", uma alma que viria de outro mundo para ajudar os personagens presentes na história. Durante o game, é possível tomar decisões que, quando alinhadas aos gostos de Kalas, fortalecem seu elo com o herói.

Após a morte do avô de Kalas, ele parte em uma jornada de vingança e encontra uma viajante chamada Xelha. Juntos eles tentam impedir que o Império obtenha artefatos conhecidos como End Magnus, capazes de liberar o selo de Malpercio.

Em Baten Kaitos: Eternal Wings and the Lost Ocean jogadores seguem a história de Kalas que tenta vingar seu avô — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store

Já Baten Kaitos Origins é uma prequel que se passa 20 anos antes. O game conta com um novo protagonista chamado Sagi, um soldado de elite que também tem o poder de se comunicar com um "Guardian Spirit", além de seu grupo de amigos em um tempo de grandes mudanças.

Nesta época, o mundo de Baten Kaitos é bastante dividido e com alta instabilidade política. Uma parte da população deseja um futuro focado em magia com as cartas Magnus, enquanto outra deseja que as máquinas se sobressaiam. Além disso, diversos ataques entre nações e experimentos misteriosos colocaram o mundo à beira de uma grande guerra. Durante uma missão, Sagi é acusado de assassinar o imperador e terá que fugir até descobrir quem o incriminou.

Em Baiten Kaitos: Origins, o protagonista Sagi precisa descobrir quem o incriminou de assassinar o imperador — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store

Gameplay de Baten Kaitos I & II HD Remaster

Durante a aventura, usuários poderão visitar várias cidades e dungeons dos continentes flutuantes de Baten Kaitos. Os visuais do jogo contam com fundos pré-renderizados como na época do PlayStation One, porém com grande riqueza de detalhes e animação. Ao encontrar monstros ou oponentes pelo caminho, o game muda de tela para um sistema de batalha em turnos com visuais totalmente em 3D. A gameplay é baseada nas cartas Magnus, o que adiciona um elemento extra de estratégia e sorte.

Baten Kaitos I & II HD Remaster utiliza um sistema de cartas que deixa os combates mais estratégicos — Foto: Divulgação/Bandai Namco

Antes dos combates, o usuário precisa montar seu baralho, que inclui habilidades de ataque, defesa, magia, cura, itens e mais. Na batalha em si, as cartas são sacadas aleatoriamente e é preciso combiná-las para criar combos, realizados por números e modelos iguais ou combinações distintas. O sistema do primeiro game é mais complexo, enquanto o de Baten Kaitos Origins simplifica vários elementos.

O jogador pode também carregar cartas vazias e extrair a essência de objetos no cenário para adicioná-las ao seu arsenal. Uma curiosidade em Baten Kaitos: Eternal Wings and the Lost Ocean é que os baralhos podem mudar com o tempo. Por exemplo, uma carta com um cacho de bananas que recupera energia pode apodrecer e não servir mais para se curar.

