Big Mouth: veja sinopse, personagens e trailer da animação da Netflix

A sétima temporada de Big Mouth estreou no dia 20 de outubro no catálogo da Netflix. Lançada em 2017, a produção americana foi criada por Andrew Goldberg, Nick Kroll, Mark Levin e Jennifer Flackett. A trama acompanha um grupo de adolescentes vivendo os pontos altos e baixos da puberdade. Com dez novos episódios, a nova season é a penúltima do projeto animado, que já teve sua última sequência confirmada pelo streaming vermelho. Se você gosta de animações adultas com direito a muitas risadas garantidas, confira, a seguir, todos os detalhes de Big Mouth.