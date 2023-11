Call of Duty Modern Warfare 3 chega ao PS4? Tudo sobre a versão 'remaster'

Call of Duty: Modern Warfare 3 é o mais novo capítulo na popular série de tiro FPS da Activision , que traz as intensas missões da Força-tarefa 141 em busca do terrorista Vladimir Makarov. Junto com o lançamento do novo game, surgiram também muitas dúvidas como se ele será adicionado no Xbox Game Pass , qual a duração de sua campanha, se terá modo zumbis e mais.

Call of Duty Modern Warfare 3 será lançado no dia 10 de novembro; tire suas dúvidas sobre o FPS — Foto: Reprodução/Steam

👉 Qual jogo marcou sua entrada no universo dos games? Comente no Fórum TechTudo

Call of Duty: MW3 vai sair no Xbox Game Pass?

Call of Duty: Modern Warfare 3 não estará incluso no Xbox Game Pass no seu lançamento. Em 13 de outubro de 2023, a Microsoft finalizou a compra da Activision Blizzard, produtora da franquia de FPS, após um processo burocrático que durou cerca de 20 meses. Com isso, a empresa pode lançar seus jogos diretamente no serviço sem custos extras para os assinantes em breve. No entanto, a Activision anunciou que os jogos da empresa só deverão começar a chegar ao Game Pass a partir de 2024, sem uma janela de tempo definida.

Call of Duty: Modern Warfare 3 não deverá chegar ao Xbox Game Pass esse ano — Foto: Reprodução/Call of Duty

Qual a duração da campanha?

Uma das maiores polêmicas para jogadores que obtiveram acesso antecipado à campanha de Call of Duty: Modern Warfare 3 é que ela se mostrou muito curta - talvez a menor em um jogo principal da franquia. Segundo gameplays iniciais e alguns streamers, a história do jogo pode ser terminada em 3 a 4 horas, considerando que os testes são feitos por usuários com alguma experiência em games FPS.

Segundo o site HowLongToBeat, que registra dados de gameplay de jogadores, um usuário casual pode levar até 5 horas para terminar o jogo. A campanha é bem menor comparada à de Call of Duty: Modern Warfare 2 2022, que tinha por volta de 8 horas de duração, além de ter menor variedade de missões.

A campanha de Call of Duty: Modern Warfare 3 está sendo criticada por ser muito curta e com pouca variedade — Foto: Reprodução/Steam

Terá modo com zumbis?

Pela primeira vez na franquia Modern Warfare, o jogo acompanhará o modo Zombies conhecido dos títulos de Call of Duty desenvolvidos pela produtora Treyarch. Esse capítulo será um pouco diferente, pois apesar de manter suas raízes de multiplayer cooperativo PvE (Jogador vs Ambiente), será em um mundo aberto com elementos de extração, como o modo DMZ.

Jogadores participarão em trios em um total de 24 pessoas no mapa, e poderão se aliar a alguns oponentes. A história segue a campanha Dark Aether de Call of Duty: Black Ops Cold War e coloca usuários para tentar impedir o terrorista Viktor Zakhaev, que está de posse do Aetherium, uma substância capaz de criar zumbis.

Call of Duty: Modern Warfare 3 trará o modo Zombies com novas mecânicas em mundo aberto — Foto: Reprodução/Call of Duty

Mapa Favela está no MW3?

Sim! Um dos mapas favoritos dos jogadores brasileiros está confirmado para o lançamento do game. Além da fase que se passa em uma favela do Rio de Janeiro, o game contará com 16 locais remasterizados de Modern Warfare 2, incluindo: Afghan, Derail, Estate, Favela, Karachi, Highrise, Invasion, Quarry, Rundown, Rust, Scrapyard, Skidrow, Sub Base, Terminal, Underpass e Wasteland.

Um velho favorito entre brasileiros, mapa Favela estará de volta no multiplayer de Call of Duty: Modern Warfare 3 — Foto: Reprodução/Call of Duty

Conteúdo de Modern Warfare 2 serve no CODMW3?

A Activision Blizzard anunciou um programa chamado Carry Forward, que permite transferir suas compras do Modern Warfare 2 para o 3. Isso inclui todas as armas, skins (como as recentes Lara Croft e Lilith) e outros itens desbloqueados, disponíveis desde o início da temporada. A moeda virtual, COD Points, também será transferida, mas apenas na mesma plataforma de consoles. Ou seja, não é possível transferir COD Points entre PlayStation, Xbox e PC.

Dito isto, há alguns conteúdos que não poderão ser transferidos, como as Wartracks, provavelmente devido a licenciamento, além de algumas skins de armas e veículos específicos que podem não estar no Modern Warfare 3.

O programa Carry Forward permite transferir conteúdos de Modern Warfare 2 para Call of Duty: Modern Warfare 3 — Foto: Reprodução/Call of Duty

Modern Warfare 3 vai ser menos tóxico?

Em Modern Warfare 3, a Activision irá usar uma nova tecnologia da empresa Modulate chamada ToxMod, a qual usa monitoramento por Inteligência Artificial para detectar jogadores tóxicos no game. Inicialmente, esta nova moderação será apenas em inglês, mas a produtora pretende adicionar mais idiomas com o tempo.

Usuários que curtem o multiplayer da série sabem como alguns competidores podem ser tóxicos com xingamentos, provocações e outros comportamentos incômodos. Então, essa novidade promete punir mais players inapropriados e tornar as partidas menos frustrantes.

Call of Duty: Modern Warfare 3 pretende ser menos tóxico que seus antecessores com novas ferramentas de moderação por inteligência artificial — Foto: Divulgação/Activision

Ainda haverá o modo de extração DMZ?

O DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 2 também estará presente em MW3. Esse modo é focado em extração, com missões que exigem que o jogador entre no mapa e saia com suas recompensas para poder mantê-las. Sua presença não foi muito alardeada no novo game e também não terá novo conteúdo em sua primeira temporada. Usuários terão que encarar o mapa de Al Mazrah com outros locais também disponíveis, como Vondel, Ashika Island, Building 21 e Koschei Complex.

O modo DMZ ainda estará presente em Call of Duty: Modern Warfare 3, porém sem novidades no lançamento — Foto: Reprodução/Steam

Vai dar para usar Slide Cancel?

Sim! O Slide Cancel é uma técnica muito popular entre jogadores, por isso estará de volta em MW3. Essa mecânica permite que, ao deslizar após se abaixar enquanto corre, o jogador possa cancelar a animação ao pressionar o botão de pular. Isso permite um maior controle sobre o movimento do usuário e abre possibilidades para velozes emboscadas, principalmente na hora de flanquear os inimigos de surpresa.

A mecânica Slide Cancel está presente em Call of Duty: Modern Warfare 3 para controlar melhor o movimento ao deslizar — Foto: Reprodução/Call of Duty

CODMW3 chega ao Nintendo Switch?

Por enquanto, não. Quando a Microsoft adquiriu a Activision Blizzard, a empresa precisou fazer concessões para alguns órgãos de regulamentação dos Estados Unidos, Europa e Reino Unido, com o objetivo de evitar preocupações sobre monopólio. Entre esses termos, a empresa se comprometeu a continuar a lançar os games da franquia Call of Duty nos consoles da Nintendo e da Sony pelos próximos 10 anos.

Como a compra foi completada apenas em outubro deste ano, a promessa parece não incluir Modern Warfare 3, mas é possível que o próximo Call of Duty ganhe uma versão no Nintendo Switch ou em seu sucessor, supostamente o Nintendo Switch 2.

Acordo da Microsoft garante franquia Call of Duty nos consoles Nintendo pelos próximos 10 anos — Foto: Divulgação/Nintendo

Qual o tamanho do download?

Modern Warfare 3 irá ocupar 213 GB de armazenamento para jogar, um valor maior do que grandes de games do mercado, como Starfield (125 GB) e Baldur's Gate 3 (150 GB). A conta oficial de Call of Duty na rede social X (antigo Twitter) explicou que o tamanho é devido ao modo Zombies, suporte a itens de Modern Warfare 2 e arquivos de mapa de Call of Duty: Warzone. A postagem também explica que usuários podem desinstalar partes do jogo que não estejam jogando para reduzir o armazenamento usado.

Call of Duty: Modern Warfare 3 exigirá bastante espaço de armazenamento devido aos diferentes modos, mas usuários poderão desinstalar partes que não estão usando — Foto: Divulgação/Activision

🎥 5 jogos essenciais para Xbox que todo jogador deveria conhecer