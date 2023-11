Carros elétricos: saiba como funcionam e veja os benefícios

Saber como funcionam os carros elétricos é uma curiosidade muito comum nos dias de hoje. Visando o futuro da mobilidade urbana, o veículo promete ser um meio de transporte com emissão mais baixa e também uma solução que pode tornar o custo por quilômetro rodado mais barato. Atualmente, por pouco mais de R$ 120.000 já é possível encontrar modelos de entrada no mercado brasileiro, e cada vez mais as montadoras procuram oferecer veículos que possam combinar a eficiência dos elétricos com um preço mais acessível.

O TechTudo apresenta a seguir um guia para te explicar sobre o que são os carros elétricos, como funcionam, quais são os tipos de veículos e os benefícios que eles promovem. Verifique ainda quais os componentes, como funciona o carregamento e se vale a pena investir em um automóvel com essas características no Brasil.

O que são carros elétricos?

Carros elétricos basicamente são veículos que utilizam a energia elétrica como combustível, utilizando motores elétricos ao invés de motores de combustão. Os veículos elétricos contam com baterias enormes, que normalmente ficam no assoalho dos carros e é o que proporciona a energia para os motores elétricos que fazem a tração das rodas.

Mas não confunda a bateria de um carro elétrico com a bateria de um carro comum, afinal, as baterias de veículos elétricos são muito maiores, sendo em muitos casos o item mais pesado neste tipo de automóvel.

Como funcionam os carros elétricos?

Em um carro elétrico, os motores utilizam a energia das baterias para realizar a tração. Desse modo, os veículos elétricos normalmente entregam torque máximo instantaneamente, não utilizam marchas e dispensam uma série de componentes comuns a carros de combustão.

Em um veículo elétrico, o motorista encontra basicamente três posições para o "câmbio", sendo elas: para frente, para trás e neutra. Como mencionado, os carros elétricos não possuem marchas ou mesmo embreagem. O “câmbio” basicamente define apenas se o carro vai para frente ou para trás, e os carros elétricos, assim como os automáticos, possuem apenas pedais de frenagem e aceleração.

A maior parte dos carros elétricos requer conexão a um carregador para ter a bateria carregada. Em alguns modelos, ainda é possível utilizar um recurso de recuperação de energia para recarregar parte da carga das baterias enquanto você se desloca com o veículo, utilizando o movimento do carro como uma espécie de gerador.

Tipos de carros elétricos

Os veículos elétricos podem ser divididos em basicamente três tipos, sendo eles: veículos elétricos a bateria, veículos elétricos híbridos e veículos híbridos plug-in.

Os veículos elétricos utilizam apenas as baterias para alimentar os motores elétricos, de modo que os usuários precisarão, em algum momento, utilizar um ponto de carregamento para carregar a bateria dos carros por meio de um cabo.

Já os veículos híbridos plug-in contam com dois motores, sendo um elétrico e outro a combustão. Os motoristas destes automóveis podem usar tanto combustíveis fósseis quanto energia elétrica. Sendo assim, é possível abastecer o tanque em postos de gasolina para o motor de combustão e também conectando o veículo em postos de carregamento para carregar as baterias.

Por fim, os veículos híbridos, utilizam um pequeno conjunto de baterias com um motor elétrico auxiliar para trabalhar em conjunto com o motor de combustão. Neste tipo de veículo, o motor elétrico tem uma autonomia e desempenho menor, sendo utilizado apenas para realizar manobras em estacionamento ou para manter o carro ligado quando a velocidade é reduzida, como em engarrafamentos e semáforos. Os híbridos também utilizam o sistema de regeneração de energia para recarregar as baterias.

Benefícios dos veículos elétricos

Os veículos elétricos como soluções mais modernas, tendem a oferecer um número de equipamentos maior, com mais recursos inteligentes e funcionalidades que podem tornar a direção mais confortável.

A maior parte dos modelos elétricos ainda corresponde ao segmento premium. Desta maneira, mesmo os modelos “de entrada” já contam com um acabamento melhor, mais recursos de entretenimento a bordo, além de funcionalidades como câmera 360°, piloto automático e afins.

Outro ponto fundamental é a economia proporcionada, uma vez que o valor por quilômetro rodado em um veículo elétrico é muito menor que em um veículo a combustão. Além disso, veículos elétricos contam com algumas isenções de impostos e podem estar liberados de rodízios em algumas regiões.

O conforto de um carro elétrico também tende a ser maior, afinal, ele praticamente não gera ruído, tem uma direção similar a de um carro automático e pode oferecer diversos recursos como direção semi-autônoma, recursos de GPS integrado, multimídia de alta qualidade e internet a bordo.

Principais componentes de um carro elétrico

Como mencionado, os veículos elétricos dispensam diversos componentes que são essenciais apenas para carros a combustão. Esta característica promete proporcionar uma boa economia em manutenção, uma vez que os elétricos têm menos partes mecânicas propensas a exigir manutenção.

No entanto, os carros elétricos contam com outros componentes que carros a combustão não possuem. A proposta de itens para motor e bateria é bem diferente do que a encontrada em veículos convencionais. A seguir, conheça os principais componentes de um carro elétrico.

Porta de carga – É o local no qual os usuários conectam o carregador da bateria. A porta tem um formato similar à porta de combustível de carros a combustão. No entanto, ao invés de dar acesso ao tanque, tem um conector de energia que permite o carregamento das baterias em estações dedicadas.

– É o local no qual os usuários conectam o carregador da bateria. A porta tem um formato similar à porta de combustível de carros a combustão. No entanto, ao invés de dar acesso ao tanque, tem um conector de energia que permite o carregamento das baterias em estações dedicadas. Inversor – Os inversores são responsáveis por mudar o fluxo de elétrons das baterias de corrente contínua (DC) para corrente alternada (AC). Esta última, é o padrão para alimentar o motor de tração elétrica. Os inversores são itens essenciais, uma vez que as baterias de íons de lítio só aceitam corrente contínua e os motores apenas corrente alternada.

– Os inversores são responsáveis por mudar o fluxo de elétrons das baterias de corrente contínua (DC) para corrente alternada (AC). Esta última, é o padrão para alimentar o motor de tração elétrica. Os inversores são itens essenciais, uma vez que as baterias de íons de lítio só aceitam corrente contínua e os motores apenas corrente alternada. Motor – Os motores são responsáveis por oferecer tração para as rodas dos veículos. Assim que os elétrons chegam ao motor através do inversor, eles geram um campo magnético giratório que faz o motor girar. Os motores elétricos são muito eficientes e potentes, entregando torque instantâneo para os veículos.

– Os motores são responsáveis por oferecer tração para as rodas dos veículos. Assim que os elétrons chegam ao motor através do inversor, eles geram um campo magnético giratório que faz o motor girar. Os motores elétricos são muito eficientes e potentes, entregando torque instantâneo para os veículos. Bateria – Em um veículo elétrico, a bateria não só é responsável por proporcionar energia para os componentes elétricos como displays, lâmpadas e centrais multimídia, mas também alimentam os motores. Por isso, nestes veículos, as baterias são muito maiores e responsáveis por boa parte do peso dos veículos. As baterias de carros elétricos prometem uma vida útil relativamente longa, mas em algum momento precisarão ser trocadas, o que sem dúvida vai exigir um investimento alto.

Como carregar um carro elétrico?

Os carros elétricos podem ser carregados em postos de carregamento, que são locais públicos com bases e estações próprias para isso. Eles também podem ser carregados em casa, tanto em bases de carregamentos instaladas nos imóveis, quanto por meio de tomadas convencionais, preferencialmente de 220 V.

Nem todos os veículos permitem o carregamento em tomadas convencionais, mas os que oferecem suporte a este tipo de carregamento realizam o processo de forma mais lenta em tomadas de 127 V. Em tensões de 220 ou 240 V, os automóveis têm carregamento mais ágil, mas de qualquer modo, uma boa carga vai levar algumas horas para conclusão.

O ideal, sem dúvida, é possuir ou procurar uma base de carregamento rápido. A instalação dessa estrutura em casa pode ter um custo elevado, além de ser inviável em alguns condomínios por exemplo. Neste caso, procurar por bases de carregamento por perto pode ser o ideal. Em alguns destes locais, a base de carregamento rápido pode realizar a carga em cerca de 45 minutos.

Preço

O mercado brasileiro de veículos elétricos tem ganho algumas opções mais acessíveis. Este movimento começou a ocorrer principalmente com a chegada de marcas como GWM, BYD e outras fabricantes chinesas. Elas têm oferecido opções para quem busca um veículo com um maior equilíbrio entre custo-benefício.

Outras marcas como CAOA Cherry e Renault também já contam com opções mais acessíveis por aqui. Contudo, um veículo 100% elétrico no Brasil não sai por menos de R$ 150.000. Atualmente, entre as opções mais acessíveis do mercado aparecem modelos como BYD Dolphin e GWM Ora.

