Central do Brasil: veja sinopse, elenco e onde assistir ao longa

O filme Central do Brasil , lançado em 1998, está atualmente disponível nos catálogos da Globoplay e Telecine e para aluguel na Apple TV + (R$ 4,90), Google Play Filmes (R$ 6,90) e YouTube (R$ 6,90). Com direção de Walter Salles e estrelado por Fernanda Montenegro e Vinícius de Oliveira, a trama segue uma ex-professora que escreve cartas para pessoas analfabetas que, durante um dia de trabalho na estação de trem, encontra um garotinho órfão.

Com quase duas horas de duração, o longa-metragem tem roteiro assinado por João Emanuel Carneiro e Marcos Bernstein e distribuição pela Europa Filmes. A seguir, confira mais informações sobre Central do Brasil, como sinopse, elenco e repercussão.

Longa dramático é estrelado por Vinícius de Oliveira e Fernanda Montenegro, respectivamente — Foto: Divulgação/Europa Filmes

Enredo de Central do Brasil

Ambientada na Estação Central do Brasil, no Rio de Janeiro, a trama do filme gira em torno de Dora (Fernanda Montenegro), uma amargurada ex-professora que trabalha escrevendo cartas para pessoas analfabetas. Certo dia, no entanto, ela conhece Josué (Vinícius de Oliveira), filho de uma de suas clientes que acaba sendo atropelada por um ônibus.

Inicialmente relutante em cuidar do garoto, Dora começa a ficar preocupada com o futuro dele e decide, então, realizar uma viagem pelo interior do Nordeste com o objetivo de ajudar Josué a encontrar o pai que ele nunca conheceu.

Elenco

Estrelado por Fernanda Montenegro (A Vida Invisível) no papel da protagonista Dora e Vinícius de Oliveira (Sintonia) interpretando o jovem Josué, o elenco de Central do Brasil ainda é formado por grandes nomes do cinema e televisão nacionais. Os destaques são Marília Pêra (Jogo de Cena) dando vida à Irene, Otávio Augusto (Eduardo e Mônica) vivendo Pedrão, Othon Bastos (Carcereiros) como intérprete de Cezar e Matheus Nachtergaele (O Auto da Compadecida) como Isaías.

Longa nacional tem direção assinada pelo cineasta Walter Salles — Foto: Divulgação/Europa Filmes

Repercussão

Considerado um verdadeiro clássico do cinema nacional, o filme Central do Brasil caiu nas graças na imprensa internacional logo após a sua estreia no Festival Sundance de Cinema, em 1998. Com "aclamação universal", o longa recebeu diversas indicações à premiações de renome, com destaque para o Oscar, nas categorias de Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Atriz para Fernanda Montenegro, e ao Globo de Ouro, o Independent Spirit Award, os Prêmios César e muito mais.

O desempenho positivo do filme não para por aí. Nos principais agregadores, como o IMDb, por exemplo, a produção nacional tem nota 8, com base 42 mil considerações, enquanto no Rotten Tomatoes a obra cinematográfica conquistou 94% de aprovação dos críticos, além de um selo "Fresh" no tomatômetro. Segundo o consenso do site em questão, "o diretor Walter Salles transcende os clichês do road movie e cria um filme que é tão comovente quanto universal."

Confira o trailer de Central do Brasil:

