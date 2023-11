Fabricantes como Apple e Samsung chamam a atenção devido às suas políticas de atualização de longa duração. Em comum, as duas companhias disponibilizam novas versões dos seus respectivos sistemas operacionais por muitos anos, aumentando o tempo de vida útil dos seus telefones celulares. Mas estas não são as únicas empresas que contam com regras próprias para atualizar os seus celulares. Um outro exemplo é a Motorola , que indica em seu site se o aparelho já recebeu atualizações. A seguir, conheça a política de atualização das principais marcas de celulares do mercado.

Como funciona a política de atualização das principais marcas de celulares — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

O que é a política de atualização de software?

A política de atualização é uma reunião de regras e procedimentos para a distribuição de novas versões de software aos celulares. É através dessas instruções que os usuários ficam sabendo por quanto tempo seus smartphones serão atualizados ou não.

Da mesma forma, a política ajuda a dar mais transparência para saber se um telefone ficará desatualizado ou não. Por exemplo, enquanto uma fabricante disponibiliza novas versões do Android por quatro anos, outra empresa pode limitar seus aparelhos a dois anos.

Importância de realizar os updates

As atualizações são fundamentais para levar novos recursos de software aos celulares. Ao instalar uma nova versão do sistema operacional, os usuários contam com funções inéditas sem, necessariamente, ter de trocar o smartphone. Os updates também ajudam a resolver bugs que possam impactar o funcionamento do dispositivo.

Sistemas operacionais recentes trazem novos recursos — Foto: Reprodução/Apple

Mas esta não é a única função do procedimento. As novas versões também embalam correções de segurança, a fim de impedir que os smartphones sejam infectados por vírus e outras ameaças virtuais. Por isso é importante ficar atento às verificações de atualização.

Política de atualização da Apple

A Apple possui uma das políticas de atualização mais transparentes do mercado. Afinal, logo após a apresentação da nova geração do iOS, que ocorre em junho, durante a WWDC, a fabricante já aponta logo quais celulares serão atualizados.

Mas esta não é única característica que merece destaque. Diferentemente do universo Android, os aparelhos elegíveis recebem a nova versão do sistema operacional ao mesmo tempo, após a estreia de um iPhone novo. A liberação da atualização geralmente ocorre em setembro ou outubro.

iPhone 15 Pro Max chega com iOS 17 — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

A Apple, no entanto, não deixa claro até quando seus celulares serão atualizados exatamente. Mas a empresa costuma praticar uma política longa. Por exemplo, o iPhone 8 e o iPhone X foram lançados em 2017, com o iOS 11, e foram atualizados até o iOS 16, lançado em 2022.

Em 2023, os dois smartphones continuaram a receber novas versões do sistema operacional. Mas não entraram para a lista de celulares com suporte ao iOS 17. A Apple, por outro lado, costuma disponibilizar atualizações de segurança para modelos mais antigos, que sequer estão à venda no mercado.

Política de atualização da Samsung

Desde 2022, a Samsung libera atualizações do Android por quatro anos para seus celulares. Isto significa que, se um celular foi lançado com o Android 13, é possível que ele receba novas versões até o Android 17. A empresa também se comprometeu a distribuir cinco anos de atualização de segurança aos seus produtos.

Galaxy S23 Ultra tem tela de 6,8 polegadas — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

A regra é válida para os seguintes produtos:

Família Galaxy S21 e modelos mais recentes;

Família Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 e modelos mais recentes;

Celulares da linha Galaxy A lançados a partir de fevereiro de 2022;

Galaxy Watch 4 e modelos mais recentes;

Família Galaxy Tab S8 e tablets mais recentes da linha Tab S;

No geral, a Samsung libera a atualização aos seus produtos no fim do ano, depois que o Google lança a compilação final da nova versão do Android. Todavia, diferentemente da Apple, o update é liberado em fases aos usuários, sempre priorizando as linhas Galaxy S e Z.

Política de atualização da Xiaomi

A Xiaomi, ao contrário da Samsung, não possui uma política tão detalhada. Mas ressalta em seu site que, “normalmente” mantém “as atualizações de segurança por pelo menos 2 anos após a primeira remessa de um determinado modelo de dispositivo”. Em alguns casos, o prazo sobe para três anos.

“Se for descoberta uma vulnerabilidade de segurança muito grave, também poderemos fornecer-lhe as correções de segurança necessárias, mesmo que o seu dispositivo esteja na lista de produtos EOL [fim de vida, em tradução livre]”, apontaram.

Poco F4 tem conexão 5G, Bluetooth, WiFi e NFC — Foto: Divulgação/Xiaomi

A lista de produtos que estão encerrando o seu ciclo de vida está disponível no site da própria fabricante. Na página, a empresa chinesa aponta que não mantém “mais nenhuma atualização de software ou firmware (incluindo atualizações de segurança)” para os dispositivos da relação. Para verificar se o seu celular continua recebendo updates é só acessar o site (https://trust.mi.com/misrc/updates/phone?tab=policy).

Política de atualização da Motorola

Diferentemente das demais, a Motorola não aponta por quanto tempo seus telefones receberão novas versões em seu site. A empresa, por outro lado, informa quais celular já foram ou serão atualizados na sua página de suporte.

Para verificar a relação, é preciso acessar a página (https://pt-br.support.motorola.com/app/software-upgrade-guide/g_id/1978), selecionar se o celular foi comprado no varejo ou em operadora e escolher o modelo. Depois, é só conferir o status do smartphone.

Android 13 presente em celular da Motorola — Foto: Reprodução/Motorola

Usando o Motorola Edge 20 Pro como exemplo. Ao selecionar as unidades adquiridas no varejo, o site informa que “a atualização para o Android 13 começou no dia 26 de abril de 2023”. Já o Motorola Edge 30 Fusion conta com a seguinte informação: “Este dispositivo deve receber o Android 13, pendente de aprovação do parceiro, se necessária”.

