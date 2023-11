Compartilhar Story do Instagram no Facebook: saiba começar e parar a ação

Instagram e Facebook são redes sociais da Meta com recursos parecidos, e é bem comum que os usuários queiram compartilhar o mesmo conteúdo nas duas plataformas, como um story, por exemplo. Felizmente, já existem configurações de compartilhamento entre as as duas redes. É possível publicar nos stories do Instagram e Facebook ao mesmo tempo, bem como interromper as publicações automáticas entre os dois perfis e até repostar posts do Instagram no feed do Facebook. A seguir, confira dicas de como compartilhar Story do Instagram no Facebook e vice-versa para gerenciar seu conteúdo com mais facilidade nas mídias sociais.

Confira dicas para compartilhar Story do Instagram no Facebook — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

📝Como tirar curtidas de fotos do Instagram? Veja no Fórum do TechTudo

Como Compartilhar Story do Instagram no Facebook? Veja no índice abaixo todos os tópicos que serão abordados:

Do Story do Instagram para o Facebook

Do Story do Facebook para o Instagram

Como parar de compartilhar Story do Instagram no Facebook

Como parar de compartilhar Story do Facebook no Instagram

Como postar do Feed do Instagram para o Feed do Facebook

Do Story do Instagram para o Facebook

Para compartilhar story do Instagram no Facebook, siga os passos:

Passo 1. Acesse seu perfil e clique nas três linhas horizontais na parte direita do topo;

Passo 2. Clique em “Configurações e privacidade” e vá em “Central de Contas”;

Passo 3. Toque em “Perfis” e depois em “Experiências conectadas”;

Etapas para compartilhar story do Instagram no Facebook — Foto: Aricia Faria/TechTudo

Passo 4. Clique em “Compartilhamento entre perfis” e escolha o perfil do seu Instagram;

Passo 5. Em “Compartilhar automaticamente”, arraste o select “Seu story do Instagram” para a direita.

Como compartilhar seu story do Instagram na conta do Facebook — Foto: Aricia Faria/TechTudo

E pronto! Os stories postados no seu Instagram também serão compartilhados em seu perfil do Facebook.

Do Story do Facebook para o Instagram

Existem duas maneiras de compartilhar o story do Facebook no Instagram. A primeira opção tem os seguintes passos:

Passo 1. Acesse seu perfil no Facebook e clique nos seus stories postados;

Passo 2. No story que deseja compartilhar no Instagram, clique no três pontinhos superiores ou no logo do Instagram;

Passo 3. Clique em “Editar privacidade do story” e depois selecione a configuração “Sempre compartilhar no Instagram”.

Passos para compartilhar story do Facebook no story do Instagram — Foto: Aricia Faria/TechTudo

Outra opção seria seguir quase as mesmas etapas que citamos em “Do Story do Instagram para o Facebook”, mas na hora de selecionar o perfil, escolha a conta do Facebook e em seguida clique em “Seu story do Facebook” para ativar o compartilhamento automático.

Como parar de compartilhar Story do Instagram no Facebook

Para parar de compartilhar story do Instagram no Facebook, execute o passo a passo:

Passo 1. Em seu perfil, acesse o menu e clique em “Configurações e privacidade”;

Passo 2. Vá em “Central de Contas” e depois em “Experiências conectadas;

Passo 3. Clique em “Compartilhamento entre perfis” e escolha o perfil do seu Instagram”;

Passo 4. Em “Compartilhar automaticamente” desselecione a opção “Seu story do Instagram”.

Como parar de compartilhar Story do Facebook no Instagram — Foto: Aricia Faria/TechTudo

Feito isso, os seus stories do Instagram não serão mais compartilhados automaticamente no Facebook.

Como parar de compartilhar Story do Facebook no Instagram

Para parar de compartilhar story do Facebook no Instagram:

Passo 1. Abra o app do Instagram e no menu clique em “Configurações e privacidade”;

Passo 2. Clique em “Central de Contas” e depois em “Experiências conectadas”;

Passo 3. Acesse “Compartilhamento entre perfis” e clique na sua conta do Facebook;

Passo 4. Desative a opção de compartilhar automaticamente “Seu story do Facebook”.

Como parar de compartilhar Story do Facebook no Instagram — Foto: Aricia Faria/TechTudo

Você também pode acessar os seus stories pelo aplicativo do Facebook, clicar nos três pontinhos superiores e desselecionar a opção “Sempre compartilhar no Instagram".

Como postar do Feed do Instagram para o Feed do Facebook

Compartilhe todas as suas publicações do Instagram no feed do Facebook seguindo as etapas:

Passo 1. Acesse seu perfil e vá em “Configurações e privacidade”;

Passo 2. Clique em “Central de Contas” e acesse “Experiências conectadas”;

Passo 3. Em “Compartilhamento entre perfis”, selecione sua conta do Instagram;

Passo 4. Em “Compartilhar automaticamente”, selecione a opção “Suas publicações do Instagram."

Como compartilhar os posts do Instagram no perfil do Facebook — Foto: Aricia Faria/TechTudo

Se deseja compartilhar só alguns posts do Instagram no feed do seu Facebook:

Passo 1. Abra seu perfil do Instagram;

Passo 2. Clique no post que deseja compartilhar também no Facebook;

Passo 3. Clique nos três pontinhos verticais localizados na parte superior direita da imagem;

Passo 4. Clique em “Compartilhar no Facebook”.

Como compartilhar os posts do Instagram no perfil do Facebook — Foto: Aricia Faria/TechTudo

E pronto, esta publicação específica será compartilhada na sua conta do Facebook.

Veja também: Como deixar o Instagram privado? Veja o guia completo para celular e PC