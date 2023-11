Conheça BTS - Yet to Come: filme do grupo de K-Pop disponível no Prime Video

O documentário BTS - Yet to Come , lançado em fevereiro deste ano nas telonas, chegou com exclusividade ao catálogo do Amazon Prime Video nesta quinta-feira (9), para a felicidade das ARMYs de plantão. O projeto acompanha um dos últimos shows do famoso grupo de K-Pop em Busan, na Coreia do Sul. Com direção de Oh Yoon-Dong, a produção do filme concerto ficou por conta da HYBE, CJ 4DPlex e Trafalgar Releasing.

Vale lembrar ainda que o projeto documental estará disponível em mais de 240 países e territórios em todo o mundo por meio da plataforma do streaming da Amazon. Se você é fã de K-Pop e ARMY de carteirinha, confira, a seguir, mais detalhes do filme BTS - Yet to Come.

Filme concerto foi uma das últimas apresentações do famoso grupo de K-Pop — Foto: Divulgação/HYBE

Detalhes de BTS - Yet to Come

Estrelado pelos setes integrantes do grupo - RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook - e com direito a muitos discursos comoventes, palcos eletrizantes e fogos de artifício, o filme concerto apresenta aos fãs um dos últimos shows da boyband em Busan, na Coreia do Sul, antes do hiato oficial, corrido em 2022.

Situado no Estádio Principal Asiad e com aproximadamente 50.000 pessoas presentes, a apresentação do grupo é uma das mais marcantes e memoráveis do BTS e traz ao público 19 performances de suas faixas de sucesso, como “Dynamite”, “Butter”, “RUN”, “MIC Drop” e “Yet To Come (The Most Beautiful Moment)”, sendo este último o single que dá nome ao longa-metragem.

Considerado um enorme sucesso de bilheteria, o projeto audiovisual ainda teve cortes cinematográficos especiais, com edição e remixagem diferentes para as telonas. O desempenho positivo pode ser conferido nos principais agregadores, como o IMDb, onde tem nota 8,6, enquanto no Rotten Tomatoes conquistou 99% de aprovação do público geral.

Vale lembrar que o debut do BTS aconteceu em 2013, com o single "No More Dream", faixa do álbum "2 Cool 4 Skool". Desde então, nos últimos 10 anos, o grupo se tornou a maior boyband de K-Pop do mundo. O sucesso do BTS foi tamanho que sua influência ressoa não somente na indústria musical mundial, como também na economia da Coreia do Sul, gerando bilhões de dólares por ano.

Produções do BTS para assistir online

Outros projetos envolvendo os membros do BTS estão disponíveis para assistir online. Ganham destaque o filme concerto "BTS: Permission to Dance On Stage – LA"; a série "IN THE SOOP: Friendcation"; e os documentários j-hope – IN THE BOX e SUGA: Road to D-DAY, todos presentes no Disney+.

O BTS encontra-se em um período de hiato por conta dos deveres militares obrigatórios de seus integrantes. Por isso, cada um dos idols vem focando paralelamente em suas carreiras solo. A formação completa do grupo só tem previsão de voltar aos palcos em 2025, segundo o contrato assinado com a BigHit Music, agência de artistas e gravadora sul-coreana.

Confira o trailer oficial de BTS - Yet to Come:

