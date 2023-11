Controle do ar-condicionado Samsung: conheça as funções e saiba como usar

O controle do ar-condicionado Samsung disponibiliza uma série de recursos que tornam o uso do aparelho mais conveniente e eficiente. Por meio do dispositivo, o usuário pode ativar modos de uso que sejam mais adequados às diferentes ocasiões e necessidades. Além disso, é possível ativar funcionalidades que auxiliam na economia de energia, como a programação de desligamento automático.

Apesar de haver diferentes modelos de controles de ar-condicionado Samsung, existem funcionalidades que são comuns em boa parte deles. Entre elas, destacam-se o modo automático, modo "cool", modo "dry" e modo "fan". É possível também ajustar a direção do fluxo do ar, iluminar o display e controlar o temporizador. Pensando nisso, o TechTudo preparou um guia que vai te ensinar acionar cada um destes recursos. Vale lembrar que o nome exato das funções pode ser um pouco diferente dependendo do modelo.

Como operar o controle remoto do ar-condicionado Samsung?

O funcionamento do controle de ar Samsung é muito semelhante ao uso de qualquer outro controle remoto, ou seja, basta pressionar o botão desejado em direção ao aparelho. Ao fazer isso, você ouvirá um bipe da unidade interna e um indicador de transmissão no display do controle remoto. Caso você não consiga ativar a função desejada, verifique se o dispositivo está com pilhas, ou se há alguma coisa obstruindo a transmissão entre o controle e o receptor no aparelho.

Defina a temperatura ideal

A temperatura ideal pode variar de pessoa para pessoa, de acordo com o tipo do ambiente, preferências pessoais e metas de economia energética. Os botões específicos para ajustá-la em um controle remoto Samsung geralmente estão localizados em uma das laterais do dispositivos.

Para aumentar a temperatura, basta clicar no botão grafado com o símbolo “+” e para abaixá-la, utilize o botão “–”. À medida que você clica em um dos dois botões, a temperatura sobe ou baixa 1º C, sendo possível acompanhar o processo por meio de um termostato exibido no display do próprio controle. Geralmente os modelos de ar-condicionado Samsung trabalham temperaturas que vão de 16º C a 30º C.

Modo automático

O modo automático em um controle remoto de ar condicionado Samsung é uma configuração que permite ao aparelho ajustar automaticamente a temperatura e a velocidade do ventilador para manter o ambiente confortável sem a necessidade de intervenção manual.

Para fazer isso, defina a temperatura desejada. Agora, toda vez que o ambiente estiver mais quente que a temperatura definida, o ar-condicionado produz automaticamente o ar frio necessário para alcançar novamente o objetivo. Em alguns modelos, também é possível definir que o aparelho aqueça o ambiente, quando este estiver mais frio que a temperatura base.

Modo Cool

Para acessar este modo na maioria dos controles de ar-condicionado Samsung, o usuário deve pressionar o botão "Mode" e em seguida selecionar a opção "Cool". Após isso, também é possível selecionar a função desejada, a temperatura e a velocidade do ventilador.

Se o seu objetivo é resfriar o ambiente mais rapidamente, é recomendável uma configuração que combine o ventilador em alta velocidade e temperaturas mais baixas. Mas se a sua meta é resfriar o ambiente mais lentamente para economizar energia, configure uma temperatura mais alta aliada a uma velocidade de ventilador mais lenta.

Modo Dry

O modo de secagem em um controle de ar condicionado Samsung, também conhecido como "modo de desumidificação" ou "modo Dry", é uma função que permite ao aparelho remover a umidade excessiva do ar no ambiente, sem necessariamente resfriá-lo. Este modo é particularmente útil em dias de chuva, quando você deseja reduzir a sensação de desconforto causado pela umidade, mas não precisa de resfriamento.

Para ativar a função, pressione o botão "Mode" e selecione a opção "Dry". De acordo com a fabricante, a faixa de temperatura adequada para a operação de desumidificação é de 24º C a 26 ºC. Se o usuário precisar diminuir ainda mais a umidade, recomenda-se uma redução de temperatura.

Modo Fan

O modo fan, ou modo "Ventilador" (ventilação) é uma função que permite ao aparelho operar apenas o ventilador, sem resfriamento, aquecimento ou desumidificação. Este modo é útil quando você deseja circular o ar no ambiente sem alterar a temperatura ou a umidade. Para selecioná-la, pressione o botão "Mode", selecione a opção Fan. Em seguida, regule a intensidade da ventilação.

Ajuste a direção do fluxo de ar

O ajuste da direção do fluxo de ar em um controle de ar condicionado Samsung é uma função importante que permite direcionar o ar para onde você desejar no ambiente. Para fazer isso, pressione o botão "airflow" para selecionar a direção do fluxo de ar desejada. Neste modo, ainda há a opção de manter as lâminas de ar em movimento contínuo. Vale dizer que ajustar as lâminas de maneira manual pode fazer com que elas não fechem completamente quando o aparelho estiver desligado.

Função de iluminação do display

A função de iluminação do display em um controle Samsung geralmente se refere ao ajuste de brilho ou à retroiluminação do visor do controle remoto. Isto pode ser útil para fazer ajustes no ar-condicionado mesmo quando estiver escuro. Para acionar o recurso, pressione o botão “Opções” no controle remoto e selecione "Exibir". Em seguida, pressione o botão “Definir”. De acordo com a fabricante, a iluminação do display se mantém ativa mesmo quando o produto é reiniciado.

Função de ligar/desligar temporizador

A função de ligar/desligar o temporizador em um controle remoto Samsung para ar-condicionado permite programar o aparelho para ligar ou desligar automaticamente em um horário predefinido. Isto é útil para economizar energia ou para garantir que o ar-condicionado comece a funcionar antes de você chegar em casa.

Para fazer isso, pressione o botão “Power” para ligar o aparelho e depois o botão “Timer” para selecionar a função “On”. Em seguida, pressione o botão “Selecionar” para definir a hora desejada e depois o botão “Set”. Agora, pressione o botão “Power” para ligar o ar-condicionado e pressione o botão "Timer" para selecionar a função “Off”. Para finalizar, pressione o botão “Selecionar” para definir a hora desejada, e em seguida, pressione o botão “Set”.

Dicas adicionais

De acordo com a Samsung, a distância recomendada para o funcionamento do controle remoto é de 10 m para o condicionador de ar. Lembrando que a transmissão de comandos sempre funciona melhor quando o dispositivo é apontado diretamente para o aparelho.

Outra dica trata sobre as pilhas do controle remoto. O equipamento funciona com pilhas tipo AA de 1,5 V e, dependendo do modelo, tanto a unidade interna quanto o visor do próprio controle exibem um ícone de bateria fraca para avisar ao usuário que as pilhas estão acabando e devem ser trocadas. Além disso, a fabricante também recomenda que as pilhas do controle sejam retiradas do dispositivo quando este for passar longos períodos sem uso.

