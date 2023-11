Dark and Darker: conheça o novo RPG medieval que está fazendo sucesso

Dark and Darker é um RPG medieval de fantasia em primeira pessoa com elementos multiplayer de extração, semelhantes ao popular Escape from Tarkov . Desenvolvido pelo estúdio sul-coreano Ironmace, o título entrou em acesso antecipado no dia 7 de agosto, e se tornou bastante popular e um dos favoritos na Twitch .

O jogo não está disponível no Steam devido a problemas legais que explicaremos mais a frente. Para adquirir Dark and Darker no PC, o usuário precisa acessar diretamente o site oficial do game (https://www.darkanddarker.com/), com preço de US$ 35, cerca de R$ 172 na cotação atual, pela Standard Edition, e US$ 50, ou R$ 245 na moeda local, pela Founder's Edition com extras. Saiba, a seguir, tudo sobre o RPG.

Dark and Darker traz uma inusitada combinação de RPG multiplayer com extração semelhante a Escape from Tarkov — Foto: Divulgação/Ironmace

Gameplay de Dark and Darker

Dark and Darker não tem muita história - ao menos por enquanto, em seu acesso antecipado. Jogadores exploram cavernas escuras repletas de monstros sobrenaturais em busca de tesouros, que só poderão manter se conseguirem retornar em segurança de sua aventura. Usuários poderão usar oito classes como Fighter, Barbarian, Rogue, Ranger, Wizard, Cleric, Bard e Warlock, cada qual com suas habilidades, armas e estilo de combate. Por enquanto, as classes Bard e Warlock ainda não estão disponíveis nesta versão.

O multiplayer do jogo é "PvPvE", ou seja, Jogador vs Jogador vs Ambiente. Isso significa que outros participantes humanos estarão no mesmo local lutando contra monstros, mas podem também eliminar outros usuários para obter os tesouros que eles já tenham recolhido. Os mapas permitem entre 18 a 20 competidores no total, divididos normalmente em seis times de até três integrantes. Usuários podem jogar cooperativamente com seus amigos ao montar trios para enfrentar as outras equipes.

Os dungeons de Dark and Darker são extremamente escuros e criam uma atmosfera desconcertante — Foto: Divulgação/Ironmace

Cada partida tem um limite de tempo para jogadores encontrarem itens de valor e escaparem do dungeon. Tudo que for obtido e extraído pode ser vendido ou usado posteriormente em outras tentativas. Jogadores têm a chance de se equiparem com diversas armaduras e armas que os deixarão mais fortes. Assim como em jogos Battle Royale, há uma área segura que lentamente encolhe durante a missão e incentiva o confronto entre jogadores.

As diferentes classes de Dark and Darker oferecem formas diferentes de jogar de acordo com a preferência do usuário — Foto: Divulgação/Ironmace

Edição Standard e Founder's Edition

Dark and Darker está disponível em duas versões. Ambas dão acesso ao período de acesso antecipado atual, além do jogo completo quando ele for lançado e moedas virtuais do game. A Founder's Edition: Hold the Line, no entanto, garante também acesso a servidores de testes futuros após o fim do early acess. Essa versão ainda inclui certas exclusividades, como a raça Skeleton, uma tocha azul exclusiva e um emote "Hold the line", que se tornou uma piada meme do game.

Polêmica e remoção do Steam

Dark and Darker chegou a ser lançado na loja digital Steam, mas foi removido em março de 2023 devido a uma ordem de "Cessar e Desistir" e reivindicação DMCA da produtora Nexon. Segundo a acusação, o título utiliza gameplay e recursos de um projeto interno não revelado, codinome P3, os quais teriam sido levados por ex-funcionários da Nexon. Assim, os acusados decidiram se unir à Ironmace e produzir um jogo semelhante.

Dark and Darker foi removido do Steam e atualmente está em acesso antecipado vendido no site oficial do jogo — Foto: Divulgação/Ironmace

A Ironmace se defendeu dizendo que o conceito de gameplay não seria algo que pudesse ser registrado. O processo acabou sendo arquivado nos Estados Unidos, mas continuou na Coreia do Sul, onde ainda será julgado. A empresa requisitou ao Steam que o game fosse reintegrado à loja, mas por enquanto ainda não está disponível.

Requisitos mínimos

Dark and Darker - Requisitos mínimos Requisitos mínimos Configuração recomendada Sistema operacional: Windows 10 ou 11 (64 Bits) Windows 10 ou 11 (64 Bits) Processador: Quad Core 3,0 GHz Quad Core 3,6 GHz Memória RAM: 8 GB 16 GB Placa de vídeo: Geforce GTX 1060 3GB ou Radeon RX 580 4GB Geforce série RTX ou Radeon RX5600 DirectX: 11 11 Rede: Conexão de internet banda larga Conexão de internet banda larga Armazenamento: 15 GB de espaço disponível 15 GB de espaço disponível

