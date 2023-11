DNA do Crime: veja sinopse, elenco e trailer da série brasileira da Netflix

A série DNA do Crime chegou ao catálogo da Netflix nesta terça-feira (14). Criada por Heitor Dhalia e Leonardo Levis, e inspirada em crimes reais, a trama segue um grupo de agentes federais durante a investigação de um roubo gigantesco na fronteira do Brasil. Estrelam o projeto Maeve Jinkings e Rômulo Braga. Com oito episódios, a produção brasileira tem roteiro assinado por Bernardo Barcellos e Bruno Passeri e realização pela Paranoïd com exclusividade para a Netflix. Se você é fã de dramas policiais, confira, a seguir, mais detalhes de DNA do Crime, como sinopse, elenco e trailer.